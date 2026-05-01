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भारत की वस्त्र परंपरा उसकी सांस्कृतिक विविधता की तरह ही बेहद समृद्ध और रंग-बिरंगी है। देश के हर क्षेत्र की अपनी अलग बुनाई, डिजाइन और तकनीक है, जो सदियों से चली आ रही है। इन अनोखी परंपराओं को सुरक्षित रखने और उनकी पहचान बनाए रखने के लिए GI टैग बेहद अहम भूमिका निभाता है। यह टैग किसी उत्पाद को उसके मूल स्थान से जोड़ता है, जिससे उसकी नकल करना आसान नहीं होता और कारीगरों को भी पहचान मिलती है। आइए जानते हैं भारत के कुछ प्रमुख GI-टैग्ड हैंडलूम टेक्सटाइल्स के बारे में, जो अपने-अपने क्षेत्र की कला और परंपरा को दर्शाते हैं-

(Photo Source: Pexels)