1 /9

खेलते-कूदते या अन्य काम करते वक्त कई हाथ, पैर या शरीर के अन्य हिस्सों पर चोट लग जाती है। कई बार घुटने छिल जाते हैं या फिर कहीं कट लग जाता है। इन चोटों को ठीक होने में कई बार कई हफ्ते का समय लग जाता है। इसके साथ ही कई बार घाव तो ठीक हो जाता है लेकिन निशान रह जाता है। लेकिन आपको कैसे लगेगा कि चोट लगने बाद कुछ ही मिनटों में आपका घाव भर जाता है और निशान भी नहीं रह जाता है। यह आपको असंभव लगे लेकिन एक जेलीफिश ऐसी है जो खुद-ब-खुद अपना घाव भर सकती है। आइए जानते हैं इसके बारे में: (Photo Source: Pexels)