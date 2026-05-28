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भारत में मानसून सिर्फ मौसम नहीं बल्कि एक खूबसूरत अनुभव होता है। बारिश की बूंदों से नहाए पहाड़, बादलों से ढकी घाटियां, झरनों की गूंज और हरियाली से भरे जंगल प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर खींच लेते हैं। देश में कई ऐसी जगहें हैं जहां सालभर सबसे ज्यादा बारिश होती है और मानसून के दौरान इनकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। अगर आप इस गर्मियों की छुट्टियों में किसी ठंडी और खूबसूरत जगह घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो भारत की ये 7 सबसे ज्यादा बारिश वाली जगहें आपके लिए परफेक्ट हो सकती हैं। (Photo Source: Pexels)