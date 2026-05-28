भारत की सबसे ज्यादा बारिश वाली जगहें, गर्मियों में घूमने के लिए बेस्ट मॉनसून डेस्टिनेशंस
Rainiest Places: गर्मियों की छुट्टियों में अगर आप बारिश, हरियाली और ठंडी वादियों का मजा लेना चाहते हैं, तो भारत की ये सबसे ज्यादा बारिश वाली जगहें आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकती हैं। झरने, बादलों से ढकी पहाड़ियां और सुहावना मौसम आपकी ट्रिप को यादगार बना देंगे।
भारत में मानसून सिर्फ मौसम नहीं बल्कि एक खूबसूरत अनुभव होता है। बारिश की बूंदों से नहाए पहाड़, बादलों से ढकी घाटियां, झरनों की गूंज और हरियाली से भरे जंगल प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर खींच लेते हैं। देश में कई ऐसी जगहें हैं जहां सालभर सबसे ज्यादा बारिश होती है और मानसून के दौरान इनकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। अगर आप इस गर्मियों की छुट्टियों में किसी ठंडी और खूबसूरत जगह घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो भारत की ये 7 सबसे ज्यादा बारिश वाली जगहें आपके लिए परफेक्ट हो सकती हैं। (Photo Source: Pexels)
अगुम्बे, कर्नाटक कर्नाटक के वेस्टर्न घाट में स्थित अगुम्बे को ‘दक्षिण भारत का चेरापूंजी’ कहा जाता है। यह क्षेत्र घने वर्षावनों और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। मानसून के दौरान यहां लगातार तेज बारिश होती है, जिससे पूरा इलाका हरियाली की चादर से ढक जाता है। यह जगह किंग कोबरा जैसे दुर्लभ जीवों के लिए भी जानी जाती है। अगुम्बे रेनफॉरेस्ट, बरकाना फॉल्स और सनसेट व्यू पॉइंट यहां की खूबसूरती को और खास बनाते हैं। (Photo Source: Pexels)
अंबोली, महाराष्ट्र सह्याद्री पहाड़ियों में स्थित अंबोली एक कम चर्चित लेकिन बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है। मानसून के दौरान यहां घना कोहरा, झरने और हरियाली देखने लायक होती है। यह जगह प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। अंबोली वॉटरफॉल, हिरण्यकेशी मंदिर और सनसेट पॉइंट यहां के प्रमुख आकर्षण माने जाते हैं। (Photo Source: Pexels)
चेरापूंजी, मेघालय मावसिनराम के पास स्थित चेरापूंजी भी अत्यधिक बारिश के लिए दुनियाभर में मशहूर है। कभी यह दुनिया में सबसे ज्यादा वार्षिक वर्षा वाला स्थान माना जाता था। यहां के विशाल झरने, गहरी घाटियां और बादलों से ढके पहाड़ मानसून में बेहद खूबसूरत दिखाई देते हैं। नोहकालिकाई फॉल्स, डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज और सेवन सिस्टर्स फॉल्स यहां आने वाले पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण बने रहते हैं। (Photo Source: Pexels)
महाबलेश्वर, महाराष्ट्र महाराष्ट्र का लोकप्रिय हिल स्टेशन महाबलेश्वर भी भारी बारिश के लिए जाना जाता है। मानसून में यहां की वादियां, जंगल और झरने बेहद आकर्षक हो जाते हैं। बादलों से घिरी पहाड़ियां और ठंडी हवाएं इस जगह को रोमांटिक और शांत बनाती हैं। यहां का आर्थर सीट, लिंगमाला वॉटरफॉल और वेन्ना लेक पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। (Photo Source: Pexels)
मावसिनराम, मेघालय मेघालय का मावसिनराम दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश वाली जगहों में गिना जाता है। यहां हर साल 11,000 मिमी से भी ज्यादा बारिश होती है। ईस्ट खासी हिल्स में बसा यह छोटा-सा गांव लगभग पूरे साल बादलों और धुंध से घिरा रहता है। मानसून के दौरान यहां का नजारा किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। चारों तरफ हरियाली, ऊंचे झरने और बादलों से ढकी पहाड़ियां पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। यहां के लिविंग रूट ब्रिज, मावजिम्बुइन गुफा और खासी हिल्स इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। (Photo Source: Pexels)
पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी के किनारे बसा पासीघाट पूर्वोत्तर भारत की सबसे ज्यादा बारिश वाली जगहों में शामिल है। यहां का प्राकृतिक सौंदर्य मानसून में और भी ज्यादा निखर जाता है। हरे-भरे जंगल, नदी और पहाड़ों का अद्भुत संगम यहां देखने को मिलता है। सियांग नदी, दयिंग एरिंग वाइल्डलाइफ सेंचुरी और पांगिन वैली यहां आने वाले यात्रियों को खास अनुभव देते हैं। (Photo Source: Pexels)
शिलांग, मेघालय मेघालय की राजधानी शिलांग को ‘स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट’ कहा जाता है। यहां सालभर अच्छी बारिश होती है, लेकिन मानसून के दौरान इसकी खूबसूरती चरम पर पहुंच जाती है। प्राकृतिक सुंदरता के साथ-साथ यहां की स्थानीय संस्कृति और खानपान भी पर्यटकों को काफी पसंद आता है। उमियम लेक, एलीफेंट फॉल्स और शिलांग पीक यहां घूमने के लिए बेहतरीन जगहों में शामिल हैं। (Photo Source: Pexels) (यह भी पढ़ें: इन फिल्मों को देखकर तुरंत बन जाएगा अगली ट्रिप का प्लान, खूबसूरत लोकेशंस जीत लेंगी दिल)