गर्मियों में भी नहीं मुरझाएंगे ये पौधे, कम पानी में रहेंगे हरे-भरे
Summer Plants for Home: अगर आप गर्मियों में भी अपने घर को हरियाली से भरपूर रखना चाहते हैं, तो ये पौधे आपके लिए परफेक्ट विकल्प हैं। कम पानी और कम मेहनत में भी ये आपके घर को ताजगी और सुंदरता से भर देंगे।
गर्मियों का मौसम आते ही तेज धूप और बढ़ते तापमान का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, बल्कि पौधों पर भी पड़ने लगता है। कई पौधे गर्म हवाओं और पानी की कमी के कारण जल्दी मुरझा जाते हैं। ऐसे में लोग ऐसे पौधों की तलाश करते हैं जो कम देखभाल में भी लंबे समय तक हरे-भरे बने रहें। अच्छी बात यह है कि कुछ ऐसे प्लांट्स मौजूद हैं जो तेज गर्मी और कम पानी में भी आसानी से जीवित रह सकते हैं। ये पौधे घर की बालकनी, गार्डन और इंडोर सजावट के लिए भी बेहतरीन विकल्प माने जाते हैं। (Photo Source: Pexels)
एलोवेरा एलोवेरा गर्मियों के लिए सबसे लोकप्रिय पौधों में से एक है। इसकी मोटी पत्तियां लंबे समय तक पानी स्टोर करके रखती हैं, जिससे यह कम पानी में भी आसानी से जीवित रहता है। औषधीय गुणों से भरपूर यह पौधा स्किन और हेल्थ के लिए भी काफी फायदेमंद माना जाता है। तेज धूप में भी इसकी ग्रोथ अच्छी रहती है। (Photo Source: Pexels)
बोगनवेलिया अगर आप ऐसा पौधा चाहते हैं जो गर्मियों में भी रंग-बिरंगे फूलों से भरा रहे, तो बोगनवेलिया एक शानदार विकल्प हो सकता है। यह पौधा तेज धूप और गर्म तापमान में भी आसानी से खिलता रहता है। इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती और कम देखभाल में भी यह लंबे समय तक खूबसूरत दिखाई देता है। (Photo Source: Pexels)
कैक्टस कैक्टस रेगिस्तानी इलाकों में पनपने वाला पौधा है, इसलिए यह गर्मियों के लिए सबसे बेहतरीन विकल्पों में गिना जाता है। इसे बहुत कम पानी की जरूरत होती है और हफ्ते में एक-दो बार पानी देना ही काफी होता है। अलग-अलग आकार और डिजाइन में मिलने वाला कैक्टस घर की सजावट को भी आकर्षक बनाता है। (Photo Source: Pexels)
जेड प्लांट जेड प्लांट एक सक्युलेंट प्लांट है जो कम पानी में तेजी से बढ़ता है। इसकी चमकदार हरी पत्तियां घर की खूबसूरती बढ़ाने का काम करती हैं। यह पौधा धूप पसंद करता है और गर्म मौसम में अच्छी तरह विकसित होता है। इसे बालकनी, टेबल या ऑफिस डेस्क पर रखा जा सकता है। (Photo Source: Pexels)
स्नेक प्लांट स्नेक प्लांट को सबसे मजबूत और लो-मेंटेनेंस पौधों में गिना जाता है। यह गर्म मौसम और कम पानी दोनों को आसानी से सहन कर लेता है। इसकी खास बात यह है कि इसे बार-बार पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती। इंडोर एयर को साफ रखने में भी यह पौधा मददगार माना जाता है। घर और ऑफिस दोनों जगह इसे आसानी से लगाया जा सकता है। (Photo Source: Pexels)