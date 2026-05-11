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गर्मियों का मौसम आते ही तेज धूप और बढ़ते तापमान का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, बल्कि पौधों पर भी पड़ने लगता है। कई पौधे गर्म हवाओं और पानी की कमी के कारण जल्दी मुरझा जाते हैं। ऐसे में लोग ऐसे पौधों की तलाश करते हैं जो कम देखभाल में भी लंबे समय तक हरे-भरे बने रहें। अच्छी बात यह है कि कुछ ऐसे प्लांट्स मौजूद हैं जो तेज गर्मी और कम पानी में भी आसानी से जीवित रह सकते हैं। ये पौधे घर की बालकनी, गार्डन और इंडोर सजावट के लिए भी बेहतरीन विकल्प माने जाते हैं। (Photo Source: Pexels)