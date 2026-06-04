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फल हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। इनमें मौजूद विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट शरीर को अंदर से पोषण देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन फलों के छिलकों को हम अक्सर कूड़ेदान में फेंक देते हैं, वे भी त्वचा की देखभाल में काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं? कई फलों के छिलकों में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो त्वचा को साफ, मुलायम, हाइड्रेटेड और चमकदार बनाने में मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कुछ फलों के छिलकों के बारे में जो आपकी स्किन के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। (Photo Source: Pexels)