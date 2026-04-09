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हम रोज जो खाना खाते हैं, वह हमें सुरक्षित और सामान्य लगता है। लेकिन सच यह है कि कुछ आम खाद्य पदार्थ भी खास परिस्थितियों में खतरनाक साबित हो सकते हैं। यह खतरा खाने से नहीं, बल्कि उसके स्टोर करने के तरीके, पकाने की प्रक्रिया या शरीर की स्थिति पर निर्भर करता है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ फूड्स के बारे में:

(Photo Source: Pexels)