कच्चा आटा से लेकर चावल तक, रोज खाए जाने वाले इन फूड्स से भी हो सकता है नुकसान, जानिए कब बढ़ता है जोखिम
Food Safety Risks: आटा, चावल, आलू और स्प्राउट्स, ये सभी खाद्य पदार्थ आम हैं और रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। लेकिन छोटी-सी लापरवाही या गलत स्थिति इन्हें खतरनाक बना सकती है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ फूड्स के बारे में:
हम रोज जो खाना खाते हैं, वह हमें सुरक्षित और सामान्य लगता है। लेकिन सच यह है कि कुछ आम खाद्य पदार्थ भी खास परिस्थितियों में खतरनाक साबित हो सकते हैं। यह खतरा खाने से नहीं, बल्कि उसके स्टोर करने के तरीके, पकाने की प्रक्रिया या शरीर की स्थिति पर निर्भर करता है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ फूड्स के बारे में:
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आलू अगर आलू को सही तरीके से स्टोर न किया जाए और वह हरा होने लगे, तो उसमें सोलानिन नाम का हानिकारक तत्व बन सकता है। यह पेट दर्द, उल्टी और सिरदर्द का कारण बन सकता है। (Photo Source: Pexels)
शहद शहद आमतौर पर हेल्दी माना जाता है, लेकिन 1 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यह खतरनाक हो सकता है। इसमें मौजूद बैक्टीरिया उनके शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं और बोटुलिज्म जैसी गंभीर स्थिति पैदा कर सकते हैं। (Photo Source: Pexels)
अधपकी बीन्स कच्ची या अधपकी बीन्स में प्राकृतिक टॉक्सिन होते हैं। इन्हें सही तरीके से पकाना जरूरी है, वरना यह फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकती हैं। (Photo Source: Pexels)
पालक और चुकंदर ये दोनों ही पौष्टिक हैं, लेकिन कुछ लोगों में ये दवाओं के साथ रिएक्शन कर सकते हैं या किडनी स्टोन जैसी समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। (Photo Source: Pexels)
मछली अगर मछली को सही तरीके से स्टोर या हैंडल नहीं किया जाए, तो उसमें ऐसे टॉक्सिन बन सकते हैं जो पकाने के बाद भी खत्म नहीं होते और फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकते हैं। (Photo Source: Pexels)
कच्चा आटा आटा देखने में सुरक्षित लगता है, लेकिन यह कच्चा होता है। इसमें मौजूद बैक्टीरिया केवल पकाने (बेकिंग) के बाद ही खत्म होते हैं। कच्चा आटा खाना नुकसानदेह हो सकता है। (Photo Source: Pexels)
लंबे समय तक रखा चावल पका हुआ चावल अगर लंबे समय तक कमरे के तापमान पर रखा रहे, तो उसमें बैसिलस सीरियस नामक बैक्टीरिया पनप सकता है। दोबारा गर्म करने से भी इसके टॉक्सिन खत्म नहीं होते। (Photo Source: Pexels)
कच्चे स्प्राउट्स स्प्राउट्स गर्म और नमी वाली जगह पर उगते हैं, जो बैक्टीरिया के लिए आदर्श माहौल है। इन्हें धोने के बाद भी पूरी तरह सुरक्षित बनाना मुश्किल होता है। (Photo Source: Pexels)
ग्रेपफ्रूट ग्रेपफ्रूट कुछ दवाओं (जैसे स्टैटिन और ब्लड प्रेशर की दवाएं) के असर को बढ़ा सकता है, जिससे साइड इफेक्ट्स का खतरा बढ़ जाता है। (Photo Source: Pexels)
टूना मछली सेहत के लिए अच्छी होती है, लेकिन कुछ मछलियों (जैसे टूना) में पारा (मर्करी) ज्यादा होता है, जो गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकता है। (Photo Source: Pexels)