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हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी हमेशा से ऐसी ही रही होगी, तेज, सुविधाजनक और तकनीक से भरी हुई। लेकिन सच यह है कि हमारी ‘नॉर्मल लाइफ’ का बड़ा हिस्सा सिर्फ पिछले 100 सालों की देन है। टूथब्रश से लेकर माइक्रोवेव और शॉपिंग कार्ट तक, आज जिन चीजों को हम आम मानते हैं, वे कभी अस्तित्व में ही नहीं थीं। इन आविष्कारों ने सिर्फ नई चीजें नहीं दीं, बल्कि हमारे खाने, खरीदारी करने और यात्रा करने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ चीजों के बारे में-

(Photo Source: Pexels)