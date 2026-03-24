100 साल पहले नहीं थीं ये रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजें, आज इनके बिना जीवन अधूरा
Inventions That Changed Daily Life: आज हम जिस नॉर्मल लाइफ को जी रहे हैं, वह उतनी पुरानी नहीं है जितनी हमें लगती है। रोजमर्रा की कई चीजें, जैसे टूथब्रश, माइक्रोवेव, शॉपिंग कार्ट या ड्राइव-थ्रू, असल में 20वीं सदी की देन हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ चीजों के बारे में, जो 100 साल पहले…
हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी हमेशा से ऐसी ही रही होगी, तेज, सुविधाजनक और तकनीक से भरी हुई। लेकिन सच यह है कि हमारी ‘नॉर्मल लाइफ’ का बड़ा हिस्सा सिर्फ पिछले 100 सालों की देन है। टूथब्रश से लेकर माइक्रोवेव और शॉपिंग कार्ट तक, आज जिन चीजों को हम आम मानते हैं, वे कभी अस्तित्व में ही नहीं थीं। इन आविष्कारों ने सिर्फ नई चीजें नहीं दीं, बल्कि हमारे खाने, खरीदारी करने और यात्रा करने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ चीजों के बारे में-
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नायलॉन टूथब्रश 24 फरवरी 1938 को ड्यूपॉन्ट कंपनी ने पहला नायलॉन ब्रिसल वाला टूथब्रश ‘डॉ. वेस्ट्स मिरेकल टफ्ट’ पेश किया। इससे पहले ब्रश जानवरों, खासकर सूअर के बालों से बनाए जाते थे, जो जल्दी गंदे हो जाते थे। नायलॉन ब्रिसल्स ज्यादा साफ, टिकाऊ और हाइजीनिक थे। इस आविष्कार ने दांतों की सफाई को सुरक्षित और प्रभावी बनाकर रोजमर्रा की जिंदगी में बड़ा बदलाव किया। (Photo Source: Pexels)
माइक्रोवेव ओवन 1945 में रेथियॉन कंपनी के इंजीनियर पर्सी स्पेंसर ने माइक्रोवेव ओवन की खोज की, जब उन्होंने देखा कि उनकी जेब में रखी चॉकलेट पिघल गई है। इसके बाद उन्होंने मैग्नेट्रॉन से खाना गर्म करने का प्रयोग किया। 1947 में पहला ‘रडारेंज’ बना, जबकि 1967 में अमाना ने घरेलू मॉडल लॉन्च किया, जिसने खाना गर्म करने का तरीका पूरी तरह बदल दिया। (Photo Source: Pexels)
पहियों वाला सूटकेस 1970 में मैसाचुसेट्स के बर्नार्ड डी. सैडो ने पहियों वाले सूटकेस का पेटेंट कराया, जिसे 1972 में मंजूरी मिली। इसमें चार पहिए और खींचने का स्ट्रैप था। बाद में 1987 में नॉर्थवेस्ट एयरलाइंस के पायलट रॉबर्ट प्लैथ ने टेलीस्कोपिक हैंडल वाला ‘रोलाबोर्ड’ बनाया, जो आज के आधुनिक सूटकेस का आधार बना और यात्रा को बेहद आसान कर दिया। (Photo Source: Pexels)
ड्राइव-थ्रू 1947 में मिसौरी के स्प्रिंगफील्ड में शेल्डन ‘रेड’ चेनी ने पहला ड्राइव-थ्रू रेस्टोरेंट शुरू किया। यहां ग्राहक बिना कार से उतरे खाना ऑर्डर कर सकते थे और ले सकते थे। इस सुविधा ने फास्ट फूड इंडस्ट्री में क्रांति ला दी और तेज रफ्तार लाइफस्टाइल के अनुरूप एक नया मॉडल पेश किया, जिससे समय की बचत और सुविधा दोनों बढ़ीं। (Photo Source: Pexels)
प्लास्टिक शॉपिंग बैग 1960 के दशक में स्वीडिश इंजीनियर स्टेन गुस्ताफ थुलिन ने प्लास्टिक शॉपिंग बैग डिजाइन किया, जिसे 27 अप्रैल 1965 को पेटेंट मिला। सेलोप्लास्ट कंपनी ने इसे विकसित किया। यह हल्का, मजबूत और सस्ता था, जिससे दुकानदारों और ग्राहकों को सुविधा मिली। हालांकि बाद में इसके पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर चिंताएं भी बढ़ीं, लेकिन इसका उपयोग तेजी से फैल गया। (Photo Source: Pexels)
ट्रांसपेरेंट टेप 1930 में 3M कंपनी के इंजीनियर रिचर्ड ड्रू ने ‘स्कॉच सेलोफेन टेप’ का आविष्कार किया। यह पहला पारदर्शी चिपकने वाला टेप था, जिसने पैकेजिंग और मरम्मत के काम को आसान बना दिया। इससे पहले चीजों को जोड़ने के सीमित साधन थे। यह टेप जल्दी ही घर, ऑफिस और उद्योगों में जरूरी चीज बन गया। (Photo Source: Pexels)
शॉपिंग कार्ट 4 जून 1937 को ओक्लाहोमा सिटी के सुपरमार्केट मालिक सिल्वन गोल्डमैन ने शॉपिंग कार्ट की शुरुआत की। इसका उद्देश्य ग्राहकों को ज्यादा सामान खरीदने में मदद करना था। पहले लोग हाथ में सीमित सामान ही उठा पाते थे, लेकिन कार्ट से खरीदारी आसान हो गई और सुपरमार्केट संस्कृति को बढ़ावा मिला। (Photo Source: Pexels)
फ्रोजन डिनर 10 सितंबर 1953 को स्वानसन कंपनी ने ‘टीवी ब्रांड फ्रोजन डिनर’ लॉन्च किया। इसमें टर्की, सब्जियां और अन्य चीजें एक ही ट्रे में पैक होती थीं, जिन्हें ओवन में गर्म किया जा सकता था। यह आइडिया सेल्समैन जेरी थॉमस से जुड़ा माना जाता है। इसने रेडी-टू-ईट फूड इंडस्ट्री की नींव रखी और आधुनिक जीवनशैली को नई दिशा दी। (Photo Source: Pexels) (यह भी पढ़ें: बचपन में सुनी झूठी बातें, बड़े होकर भी नहीं बदली सोच लेकिन विज्ञान ने किया खारिज)