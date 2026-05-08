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गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही लोग ठंडी और सुकून भरी जगहों की तलाश करने लगते हैं। लोग ऐसी जगहों की तलाश करते हैं जहां ठंडक, सुकून और एडवेंचर ऑल इन वन मिल सके। बुकिंग.कॉम की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत में कुछ ऐसे डेस्टिनेशन हैं जिन्हें गर्मियों में सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। ये जगहें न सिर्फ मौसम के लिहाज से शानदार हैं, बल्कि यहां घूमने का अनुभव भी यादगार होता है। आइए जानते हैं इन 8 शानदार जगहों के बारे में-

(Photo Source: Pexels)