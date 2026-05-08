गर्मियों में घूमने के लिए सबसे ज्यादा सर्च किए गए 8 शानदार डेस्टिनेशन, ये हैं भारत के टॉप ट्रेंडिंग ट्रैवल स्पॉट्स
Summer Travel Trends: अगर आप इस गर्मी छुट्टियों की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये 8 डेस्टिनेशन आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। चाहे आप एडवेंचर के शौकीन हों, प्रकृति प्रेमी हों या सुकून भरी छुट्टी चाहते हों, इन जगहों में हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास है।
गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही लोग ठंडी और सुकून भरी जगहों की तलाश करने लगते हैं। लोग ऐसी जगहों की तलाश करते हैं जहां ठंडक, सुकून और एडवेंचर ऑल इन वन मिल सके। बुकिंग.कॉम की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत में कुछ ऐसे डेस्टिनेशन हैं जिन्हें गर्मियों में सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। ये जगहें न सिर्फ मौसम के लिहाज से शानदार हैं, बल्कि यहां घूमने का अनुभव भी यादगार होता है। आइए जानते हैं इन 8 शानदार जगहों के बारे में-
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बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु अपने सुहावने मौसम, हरियाली और कैफे कल्चर के लिए मशहूर है। यहां का मौसम सालभर संतुलित रहता है, जो इसे गर्मियों में एक परफेक्ट अर्बन गेटअवे बनाता है। (Photo Source: Pexels)
दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग अपनी चाय बागानों और हिमालय के खूबसूरत नजारों के लिए जाना जाता है। यहां की ठंडी हवाएं और शांत वातावरण गर्मियों में राहत देते हैं। (Photo Source: Pexels)
मनाली हिमाचल प्रदेश का मनाली हर साल लाखों टूरिस्ट्स को आकर्षित करता है। बर्फ से ढकी पहाड़ियां, एडवेंचर स्पोर्ट्स और ठंडा मौसम इसे समर फेवरेट बनाते हैं। (Photo Source: Pexels)
मुंबई समुद्र किनारे बसा मुंबई शहर अपनी बीचेस, नाइटलाइफ और कल्चर के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप एक एनर्जेटिक और लाइफ से भरपूर वेकेशन चाहते हैं, तो मुंबई बेहतरीन विकल्प है। (Photo Source: Pexels)
मुन्नार केरल का मुन्नार अपनी हरी-भरी चाय बागानों और धुंध से ढकी पहाड़ियों के लिए जाना जाता है। यहां का शांत और ठंडा माहौल आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। (Photo Source: Pexels)
नई दिल्ली देश की राजधानी नई दिल्ली इतिहास, बाजारों और लाजवाब खाने का संगम है। यहां आप ऐतिहासिक स्मारकों से लेकर स्ट्रीट फूड तक का आनंद ले सकते हैं। (Photo Source: Pexels)
ऊटी तमिलनाडु का ऊटी एक क्लासिक हिल स्टेशन है, जहां ठंडी जलवायु, चाय बागान और खूबसूरत झीलें सैलानियों को आकर्षित करती हैं। यह परिवार और कपल्स दोनों के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। (Photo Source: Pexels)