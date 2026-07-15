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बारिश का मौसम गर्मी से राहत तो देता है, लेकिन साथ ही नमी और सीलन भी बढ़ा देता है। यही नमी बैक्टीरिया, फफूंदी (मोल्ड) और अन्य हानिकारक कीटाणुओं के पनपने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करती है। घर की कुछ ऐसी चीजें और जगहें हैं, जिन पर अक्सर ध्यान नहीं जाता, लेकिन मानसून में ये आसानी से जर्म्स का ठिकाना बन सकती हैं। आइए जानते हैं उन 8 जगहों के बारे में, जिन्हें बारिश के मौसम में नियमित रूप से साफ रखना बेहद जरूरी है। (Photo Source: Pexels)