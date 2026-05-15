बाजार से लाए इन फलों को सीधे न खाएं, पहले करें ये जरूरी जांच, वरना सेहत को हो सकता है नुकसान
स्वस्थ रहने के लिए सिर्फ फल खाना ही नहीं, बल्कि सही और सुरक्षित फल चुनना भी उतना ही जरूरी है। बाजार में मिलने वाले सभी चमकदार और ताजे दिखने वाले फल उतने नेचुरल नहीं होते जितने वे दिखाई देते हैं। थोड़ी सी सावधानी आपको और आपके परिवार को हानिकारक कैमिकल्स से बचा सकती है।
फल हमारी डाइट का सबसे अहम हिस्सा माने जाते हैं। इनमें भरपूर मात्रा में विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। लेकिन आजकल बाजार में मिलने वाले कई फल देखने में जितने चमकदार और ताजे लगते हैं, उतने नेचुरल नहीं होते। कई बार फलों को जल्दी पकाने, ज्यादा आकर्षक दिखाने या लंबे समय तक ताजा बनाए रखने के लिए कैमिकल्स, आर्टिफिशियल कलर और वैक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे फलों का नियमित सेवन सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए कुछ फलों को खाने से पहले अच्छी तरह जांचना और साफ करना बेहद जरूरी है। (Photo Source: Pexels)
सेब सेबों को लंबे समय तक ताजा और चमकदार बनाए रखने के लिए उन पर वैक्स की परत चढ़ाई जाती है। सेब खाने से पहले उसे गुनगुने पानी से अच्छी तरह धोएं और कपड़े से रगड़कर साफ करें। (Photo Source: Pexels)
केला केलों को जल्दी पीला करने के लिए भी आर्टिफिशियल रिपनिंग एजेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेचुरल रूप से पके केले पर छोटे-छोटे भूरे धब्बे दिखाई देते हैं और उनका स्वाद भी ज्यादा मीठा होता है। बहुत ज्यादा चमकीले पीले केले से सावधान रहें। (Photo Source: Pexels)
अंगूर अंगूरों पर अक्सर अधिक मात्रा में कीटनाशकों का असर हो सकता है। कई बार इन्हें चमकदार दिखाने के लिए विशेष कोटिंग भी की जाती है। अंगूर खाने से पहले उन्हें बेकिंग सोडा मिले पानी में कुछ देर भिगोकर रखें और फिर साफ पानी से अच्छी तरह धो लें। (Photo Source: Pexels)
आम गर्मियों में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला फल आम कई बार कृत्रिम तरीके से पकाया जाता है। कुछ विक्रेता आम को जल्दी पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड जैसे कैमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, जो शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। आम खाने से पहले उसे करीब 30 मिनट तक पानी में भिगोकर रखें और हमेशा नेचुरल मीठी खुशबू वाले आम चुनें। (Photo Source: Pexels)
संतरा कुछ संतरे पूरी तरह पके बिना ही रंगे जाते हैं ताकि वे ज्यादा आकर्षक दिखें। संतरा खरीदते समय उसकी खुशबू पर ध्यान दें। आर्टिफिशियल संतरे में ताजा साइट्रस सुगंध होती है और उसका छिलका जरूरत से ज्यादा चमकदार नहीं लगता। (Photo Source: Pexels)
पपीता पपीते को भी बाजार में जल्दी बेचने के लिए आर्टिफिशियल तरीके से पकाया जाता है। बेहतर होगा कि थोड़ा कच्चा पपीता खरीदें और उसे घर पर आर्टिफिशियल रूप से पकने दें। जब पपीता नरम हो जाए और उसमें मीठी खुशबू आने लगे, तब उसका सेवन करें। (Photo Source: Pexels)
अनार अनार को ताजा और चमकदार दिखाने के लिए उसकी बाहरी सतह पर पॉलिश या रंग लगाया जा सकता है। अनार खरीदते समय बहुत ज्यादा चमकदार फल लेने से बचें और हल्के खुरदरे छिलके वाला नेचुरल फल चुनें। (Photo Source: Pexels)
तरबूज तरबूज को ज्यादा लाल और आकर्षक दिखाने के लिए कुछ जगहों पर आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल किया जाता है। कटे हुए तरबूज खरीदने की बजाय पूरा फल खरीदना ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। घर लाने के बाद इसे अच्छी तरह धोकर ही काटें। (Photo Source: Pexels) (यह भी पढ़ें: अब कूड़ेदान में नहीं जाएंगे आम के छिलके, बनाएं ये टेस्टी रेसिपीज)