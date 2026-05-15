1 /9

फल हमारी डाइट का सबसे अहम हिस्सा माने जाते हैं। इनमें भरपूर मात्रा में विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। लेकिन आजकल बाजार में मिलने वाले कई फल देखने में जितने चमकदार और ताजे लगते हैं, उतने नेचुरल नहीं होते। कई बार फलों को जल्दी पकाने, ज्यादा आकर्षक दिखाने या लंबे समय तक ताजा बनाए रखने के लिए कैमिकल्स, आर्टिफिशियल कलर और वैक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे फलों का नियमित सेवन सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए कुछ फलों को खाने से पहले अच्छी तरह जांचना और साफ करना बेहद जरूरी है। (Photo Source: Pexels)