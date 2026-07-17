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अगर आप घर पर ताजी और ऑर्गेनिक सब्जियां उगाना चाहते हैं, तो ऐसे पौधों का चुनाव करें जो एक बार लगाने के बाद लंबे समय तक बार-बार फसल देते रहें। इससे न केवल समय और मेहनत की बचत होती है, बल्कि रोजमर्रा की रसोई के लिए ताजी सामग्री भी आसानी से मिल जाती है। चाहे आपके पास बड़ा बगीचा हो, छोटी बालकनी या फिर कुछ गमले ही क्यों न हों, ये पौधे कम जगह में भी अच्छी तरह उगते हैं और नियमित देखभाल के साथ कई बार फसल देते हैं। आइए जानते हैं ऐसे 7 पौधों के बारे में जो हर होम गार्डन का हिस्सा होने चाहिए। (Photo Source: Unsplash)