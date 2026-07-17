हर मौसम में काम आएंगे ये 7 पौधे, एक बार लगाने पर देते हैं कई बार फसल
Kitchen Garden: अगर आप कम मेहनत में लंबे समय तक ताजी और पौष्टिक उपज पाना चाहते हैं, तो ऐसे विकल्प चुनना बेहतर है जो एक बार लगाने के बाद बार-बार फसल देते रहें। ये न केवल समय और पैसे की बचत करते हैं, बल्कि घर की रसोई के लिए हमेशा ताजी सामग्री उपलब्ध कराने में…
अगर आप घर पर ताजी और ऑर्गेनिक सब्जियां उगाना चाहते हैं, तो ऐसे पौधों का चुनाव करें जो एक बार लगाने के बाद लंबे समय तक बार-बार फसल देते रहें। इससे न केवल समय और मेहनत की बचत होती है, बल्कि रोजमर्रा की रसोई के लिए ताजी सामग्री भी आसानी से मिल जाती है। चाहे आपके पास बड़ा बगीचा हो, छोटी बालकनी या फिर कुछ गमले ही क्यों न हों, ये पौधे कम जगह में भी अच्छी तरह उगते हैं और नियमित देखभाल के साथ कई बार फसल देते हैं। आइए जानते हैं ऐसे 7 पौधों के बारे में जो हर होम गार्डन का हिस्सा होने चाहिए। (Photo Source: Unsplash)
हरी मिर्च एक स्वस्थ मिर्च का पौधा कई महीनों तक लगातार फल देता है। जैसे-जैसे पकी हुई मिर्च तोड़ी जाती है, पौधे पर नए फूल और फल आने लगते हैं। धूप वाली जगह, नियमित पानी और समय-समय पर खाद देने से एक ही पौधा लंबे समय तक ताजी मिर्च उपलब्ध करा सकता है। (Photo Source: Pexels)
धनिया धनिया की बाहरी टहनियां काटकर उपयोग करने से अंदर की नई पत्तियां बढ़ती रहती हैं। इस तरह एक ही पौधे से कई बार ताजा धनिया प्राप्त किया जा सकता है। यह गमलों में भी आसानी से उग जाता है और भारतीय रसोई में इसकी पत्तियां स्वाद और खुशबू बढ़ाने के लिए रोजाना इस्तेमाल की जाती हैं। (Photo Source: Pexels)
करी पत्ता करी पत्ते का पौधा एक बार लगाने पर वर्षों तक ताजी पत्तियां देता रहता है। इसकी टहनियों से पत्तियां तोड़ने पर नई शाखाएं निकलती रहती हैं। यह पौधा धूप वाली जगह में अच्छी तरह बढ़ता है और समय-समय पर छंटाई करने से अधिक घना हो जाता है। ताजे करी पत्ते दक्षिण भारतीय और कई अन्य भारतीय व्यंजनों का स्वाद बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। (Photo Source: Unsplash)
पुदीना पुदीना तेजी से बढ़ने वाली जड़ी-बूटियों में शामिल है। इसकी नियमित कटाई करने से यह और अधिक घना हो जाता है और नई टहनियां निकलती रहती हैं। पुदीने को गमले में लगाना बेहतर माना जाता है क्योंकि यह तेजी से फैलता है। इसका इस्तेमाल चटनी, शरबत, चाय, सलाद और कई व्यंजनों में किया जाता है। (Photo Source: Pexels)
भिंडी भिंडी का पौधा नियमित रूप से कोमल फलियां देने के लिए जाना जाता है। यदि भिंडी को समय पर तोड़ लिया जाए तो पौधे पर लगातार नई फलियां आती रहती हैं। गर्म मौसम, भरपूर धूप और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में इसकी पैदावार बेहतर होती है। (Photo Source: Pexels)
पालक पालक सबसे आसान और तेजी से बढ़ने वाली हरी पत्तेदार सब्जियों में से एक है। इसकी बाहरी पत्तियां तोड़ने के बाद बीच का हिस्सा छोड़ देने से नई पत्तियां लगातार निकलती रहती हैं। इस तरीके से कई सप्ताह तक ताजा पालक की कटाई की जा सकती है। नियमित सिंचाई और जैविक खाद इसके विकास को बेहतर बनाती है। (Photo Source: Pexels)
हरा प्याज (स्प्रिंग अनियन) हरा प्याज कम जगह में आसानी से उग जाता है और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे बार-बार काटकर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी हरी पत्तियां काटने के बाद जड़ से दोबारा नई पत्तियां निकल आती हैं। गमलों, बालकनी या रसोई की खिड़की पर भी इसे आसानी से उगाया जा सकता है। (Photo Source: Pexels) (यह भी पढ़ें: बालकनी में उगाएं ये 7 खाने वाले फूल, सलाद को दें नया ट्विस्ट और बढ़ाएं स्वाद)