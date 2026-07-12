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हममें से ज्यादातर लोग मानते हैं कि चिप्स, फ्रेंच फ्राइज या इंस्टेंट नूडल्स ही ज्यादा नमक वाले खाद्य पदार्थ हैं। लेकिन सच यह है कि रोजमर्रा में खाए जाने वाले कई ऐसे फूड्स भी हैं जिनमें छिपा हुआ सोडियम काफी अधिक होता है। यही वजह है कि बिना जाने-समझे हम दिनभर में जरूरत से ज्यादा नमक का सेवन कर लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, एक वयस्क व्यक्ति को पूरे दिन में 5 ग्राम (लगभग एक चम्मच) से कम नमक का सेवन करना चाहिए, जो लगभग 2,000 मिलीग्राम सोडियम के बराबर होता है। लगातार इससे अधिक नमक खाने से हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। आइए जानते हैं उन 10 खाद्य पदार्थों के बारे में, जिनमें आपकी सोच से कहीं ज्यादा नमक छिपा हो सकता है।