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कपड़ों की खरीदारी करते समय आपने कई बार XS, S, M, L, XL और XXL जैसी साइज देखी होंगी। इनमें S का मतलब ‘स्मॉल’, M का मतलब ‘मीडियम’ और L का मतलब ‘लार्ज’ होता है, यह तो लगभग सभी जानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि XL और XXL में मौजूद ‘X’ का असली मतलब क्या होता है? बहुत कम लोग जानते हैं कि इस अक्षर का भी एक खास अर्थ है। (Photo Source: Pexels)