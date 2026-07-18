XL-XXL पहनते हैं, लेकिन क्या जानते हैं ‘X’ का अर्थ, जानिए पूरी जानकारी
Decoding Clothing Sizes: कपड़े खरीदते समय हम अक्सर XS, S, M, L, XL और XXL जैसी साइज देखते हैं। ज्यादातर लोगों को S का मतलब Small, M का मतलब Medium और L का मतलब Large पता होता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि XL या XXL में ‘X’ का वास्तव में क्या अर्थ…
कपड़ों की खरीदारी करते समय आपने कई बार XS, S, M, L, XL और XXL जैसी साइज देखी होंगी। इनमें S का मतलब ‘स्मॉल’, M का मतलब ‘मीडियम’ और L का मतलब ‘लार्ज’ होता है, यह तो लगभग सभी जानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि XL और XXL में मौजूद ‘X’ का असली मतलब क्या होता है? बहुत कम लोग जानते हैं कि इस अक्षर का भी एक खास अर्थ है। (Photo Source: Pexels)
दरअसल, कपड़ों की साइज में ‘X’ का मतलब ‘एक्स्ट्रा’ होता है। यानी यह सामान्य साइज से एक स्तर अधिक या कम होने का संकेत देता है। इसी वजह से XL का पूरा अर्थ ‘एक्स्ट्रा लार्ज’ और XXL का मतलब ‘एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज’ होता है। इसी तरह XS का मतलब ‘एक्स्ट्रा स्मॉल’ होता है। (Photo Source: Pexels)
कपड़ों की साइज कैसे समझें? दुनियाभर में कपड़ों की साइज बताने के लिए अक्षरों का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें: XS = एक्स्ट्रा स्मॉल, S = स्मॉल, M = मीडियम, L = लार्ज, XL = एक्स्ट्रा लार्ज, और XXL = एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। (Photo Source: Pexels)
यदि किसी कपड़े पर XXXL लिखा हो, तो इसका अर्थ ‘एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज’ होता है। यानी जितने अधिक ‘X’ जुड़े होंगे, साइज उतनी ही बड़ी मानी जाएगी। (Photo Source: Pexels)
क्या सभी ब्रांड्स में साइज एक जैसी होती है? हालांकि XL और XXL का अर्थ हर जगह एक जैसा होता है, लेकिन इनकी वास्तविक माप सभी ब्रांड्स में समान नहीं होती। अलग-अलग कंपनियां अपने फिट और डिजाइन के अनुसार साइज तय करती हैं। इसलिए एक ब्रांड का XL किसी दूसरे ब्रांड के XL से थोड़ा बड़ा या छोटा हो सकता है। (Photo Source: Pexels)
XL और XXL की सामान्य माप आमतौर पर XL साइज 42 से 44 इंच चेस्ट वाले लोगों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। XXL साइज 44 से 46 इंच चेस्ट वाले लोगों के लिए बनाई जाती है। हालांकि, खरीदारी से पहले संबंधित ब्रांड का साइज चार्ट जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि माप में थोड़ा अंतर हो सकता है। (Photo Source: Pexels)