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यादों से भी जुड़ी होती हैं ये क्रेविंग्स

बारिश सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि यादों का भी मौसम होती है। गरम तेल में तले जा रहे पकौड़ों की खुशबू कई लोगों को बचपन की यादों में ले जाती है, स्कूल की छुट्टियां, परिवार के साथ बिताए पल, बोर्ड गेम्स, बिजली चले जाने पर साथ बैठकर चाय-पकौड़े खाना और खिड़की से बारिश देखना। इसे नॉस्टेल्जिया कहा जाता है। जब कोई खुशबू, स्वाद या मौसम पुरानी सुखद यादों को ताजा करता है, तो हमारा मन उसी अनुभव को दोबारा जीना चाहता है। (Photo Source: Pexels)