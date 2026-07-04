Ultimate Laundry Guide: तौलिया और बेडशीट की नियमित सफाई केवल स्वच्छता के लिए ही नहीं, बल्कि त्वचा और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। छोटी-सी यह आदत आपको कई त्वचा संबंधी समस्याओं और एलर्जी से बचाने में मदद कर सकती है।

गंदा तौलिया और बेडशीट बन सकते हैं बीमारी की वजह, जानें कब करें वॉश (Photo Source: Image Created by ChatGPT)

अक्सर लोग तौलिया और बेडशीट को तभी धोते हैं, जब उनमें बदबू आने लगे या वे गंदे दिखाई दें। लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट्स के अनुसार, ऐसा करना आपकी त्वचा और सेहत दोनों के लिए सही नहीं है। पसीना, डेड स्किन सेल्स, धूल, बैक्टीरिया और डस्ट माइट्स तौलिया और चादरों में जमा होते रहते हैं, जिससे एलर्जी, स्किन इंफेक्शन और मुंहासों जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आइए जानते हैं कि तौलिया और बेडशीट कितनी बार धोनी चाहिए।

तौलिया कितने दिन में धोना चाहिए?

नहाने के बाद इस्तेमाल होने वाले तौलिये को हर 2 से 3 बार इस्तेमाल करने के बाद धोना चाहिए। बाथरूम का नम वातावरण बैक्टीरिया और फंगस के पनपने के लिए अनुकूल होता है। यदि आपका बाथरूम लंबे समय तक गीला रहता है, तो तौलिये को इससे भी जल्दी धोना बेहतर है।

फेस टॉवल और वॉशक्लॉथ का रखें खास ध्यान

चेहरे की त्वचा शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में अधिक संवेदनशील होती है। इसलिए फेस टॉवल और वॉशक्लॉथ को हर 1-2 इस्तेमाल के बाद धोना या बदलना चाहिए। इससे मुंहासों और त्वचा संक्रमण का खतरा कम हो सकता है।

जिम और स्विमिंग पूल के तौलिये

जिम या स्विमिंग पूल में इस्तेमाल किए गए तौलिये को हर बार इस्तेमाल के बाद धोना चाहिए। जिम के तौलिये में मशीनों और उपकरणों से बैक्टीरिया लग सकते हैं, जबकि पूल के तौलिये में क्लोरीन, गंदगी और नमी के कारण बैक्टीरिया पनप सकते हैं।

बेडशीट कितने दिन में बदलनी चाहिए?

एक्सपर्ट्स के अनुसार, बेडशीट को सप्ताह में एक बार धोना सबसे अच्छा माना जाता है। यदि आपको ज्यादा पसीना आता है या कोई एलर्जी नहीं है, तो अधिकतम दो सप्ताह तक इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, यदि आपको अस्थमा, एक्जिमा, डस्ट माइट एलर्जी या रात में ज्यादा पसीना आता है, तो बेडशीट को इससे पहले ही धो देना चाहिए।

तकिए के कवर को ज्यादा बार बदलें

पिलो कवर पूरे समय चेहरे के संपर्क में रहता है, इसलिए इसे हर 3 से 4 दिन में बदलना बेहतर माना जाता है। हालांकि, बेहतर सफाई के लिए पिलो कवर और बेडशीट को एक साथ धोना चाहिए।

इन छोटी आदतों से बिस्तर रहेगा ज्यादा साफ

रात में नहाकर सोने से बेडशीट कम गंदी होती है। कॉटन और लिनेन की चादरें सिंथेटिक कपड़ों की तुलना में अधिक स्वच्छ रहती हैं। सुबह उठने के तुरंत बाद बिस्तर न समेटें। कुछ देर खुला छोड़ने से चादर में मौजूद नमी सूख जाती है।

नियमित सफाई क्यों है जरूरी?

तौलिया और बेडशीट लंबे समय तक हमारी त्वचा के सीधे संपर्क में रहते हैं। यदि इन्हें समय पर न धोया जाए, तो इनमें बैक्टीरिया, फंगस और डस्ट माइट्स जमा हो सकते हैं, जिससे त्वचा संबंधी समस्याएं, एलर्जी और संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए इन्हें नियमित अंतराल पर धोना एक छोटी-सी आदत है, जो आपकी स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए बड़ा फायदा पहुंचा सकती है।

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