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शाम की चाय के साथ बिस्किट खाना आज लगभग हर घर की आदत बन चुका है। चाहे ग्लूकोज बिस्किट हो, कुकीज हों या फिर चॉकलेट बिस्किट, यह छोटा-सा स्नैक हर उम्र के लोगों को पसंद आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिस्किट का इतिहास हजारों साल पुराना है? कभी यह सैनिकों और नाविकों के लिए लंबे समय तक सुरक्षित रहने वाला भोजन था, जो समय के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय स्नैक्स में बदल गया। (Photo Source: Pexels)