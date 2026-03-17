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हम अक्सर अपनी भावनाओं को सिर्फ मानसिक अनुभव मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर भावना का हमारे शरीर पर गहरा और सीधा असर पड़ता है। अमेरिका की मेडिकल रिसर्च एजेंसी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार, गुस्सा, डर, प्यार, उदासी या खुशी ये सभी हमारे दिमाग, हार्मोन और शरीर की कार्यप्रणाली को बदल देते हैं। आइए जानते हैं कि अलग-अलग भावनाएं हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करती हैं। (Photo Source: Pexels)