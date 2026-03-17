गुस्सा, डर और प्यार, आपकी फीलिंग्स आपके शरीर पर डालती हैं असर, रिसर्च में हुआ खुलासा
हम अक्सर सोचते हैं कि भावनाएं सिर्फ दिमाग में होती हैं, लेकिन सच यह है कि हर भावना का सीधा असर हमारे पूरे शरीर पर पड़ता है। गुस्सा, डर, प्यार, दुख या खुशी हर इमोशन शरीर में केमिकल रिएक्शन पैदा करता है, जो हमारी सेहत, सोच और व्यवहार को प्रभावित करता है।
हम अक्सर अपनी भावनाओं को सिर्फ मानसिक अनुभव मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर भावना का हमारे शरीर पर गहरा और सीधा असर पड़ता है। अमेरिका की मेडिकल रिसर्च एजेंसी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार, गुस्सा, डर, प्यार, उदासी या खुशी ये सभी हमारे दिमाग, हार्मोन और शरीर की कार्यप्रणाली को बदल देते हैं। आइए जानते हैं कि अलग-अलग भावनाएं हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करती हैं। (Photo Source: Pexels)
गुस्सा (Anger) जब आप गुस्से में होते हैं, तो आपका दिमाग ‘फाइट मोड’ में चला जाता है। इस दौरान प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स (सोचने और निर्णय लेने वाला हिस्सा) धीमा पड़ जाता है और शरीर में ग्लूकोज रिलीज होता है ताकि आप लड़ने के लिए तैयार रहें। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और कई बार इंसान बिना सोचे-समझे फैसले ले लेता है। (Photo Source: Pexels)
डर (Fear) डर लगते ही शरीर में तुरंत बदलाव होता है। खून त्वचा से हटकर मांसपेशियों की ओर चला जाता है ताकि आप भागने के लिए तैयार रहें। दिल की धड़कन तेज हो जाती है और पाचन प्रक्रिया रुक जाती है। यह सब कुछ सेकंड के अंदर हो जाता है, जिससे शरीर ‘सर्वाइवल मोड’ में आ जाता है। (Photo Source: Pexels)
प्यार (Love) प्यार में पड़ने पर दिमाग में डोपामिन और ऑक्सीटोसिन जैसे ‘फील-गुड’ हार्मोन बढ़ जाते हैं। यही केमिकल्स हमें खुशी और जुड़ाव का एहसास देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यही डोपामिन पाथवे नशे की लत में भी सक्रिय होता है, इसलिए प्यार कभी-कभी लत जैसा महसूस होता है और निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। (Photo Source: Pexels)
दिल टूटना (Heartbreak) दिल टूटने पर सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि शारीरिक दर्द भी महसूस होता है। इसे ‘ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम’ कहा जाता है, जिसमें दिल का एक हिस्सा अस्थायी रूप से कमजोर हो जाता है। रिसर्च बताती है कि इस दौरान दिमाग की गतिविधि नशा छोड़ने वाले व्यक्ति जैसी होती है। (Photo Source: Pexels)
उदासी (Sadness) लंबे समय तक उदासी रहने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो सकती है। छाती में दर्द जैसा महसूस होना आम है क्योंकि दिमाग के वही हिस्से सक्रिय होते हैं जो शारीरिक दर्द में होते हैं। ज्यादा दुख और शोक हमारे डीएनए पर भी असर डाल सकते हैं और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया तेज कर सकते हैं। (Photo Source: Pexels)
शर्म (Shame) शर्मिंदगी महसूस होने पर शरीर में कॉर्टिसोल (तनाव हार्मोन) तेजी से बढ़ता है। इससे चेहरा लाल हो जाता है, शरीर का तापमान बढ़ता है और इंसान को ‘छुप जाने’ जैसा एहसास होता है। यह प्रतिक्रिया सामाजिक डर और आत्म-सुरक्षा से जुड़ी होती है। (Photo Source: Pexels)
तनाव (Stress) लगातार तनाव में रहने से दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सिकुड़ सकता है, जिससे याददाश्त और निर्णय लेने की क्षमता कमजोर होती है। साथ ही, टेलोमीर्स (DNA के सिरे) छोटे होने लगते हैं, जिससे उम्र तेजी से बढ़ती है और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। (Photo Source: Pexels)