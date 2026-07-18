कम खर्च में घर को बनाएं ग्रीन, बिना बीज के उगाएं ये शानदार इंडोर प्लांट्स
Indoor Plants: अगर आप बिना ज्यादा खर्च किए अपने घर की हरियाली बढ़ाना चाहते हैं, तो स्टेम कटिंग से पौधे उगाना सबसे आसान तरीका है। कई लोकप्रिय इंडोर प्लांट्स सिर्फ एक छोटी-सी कटिंग से नए पौधे में बदल जाते हैं। जानिए ऐसे 7 पौधों के बारे में, जिन्हें बिना बीज के आसानी से तैयार किया…
अगर आपको घर में पौधे लगाने का शौक है, तो हर बार नए गमले या बीज खरीदने की जरूरत नहीं है। कई ऐसे इंडोर प्लांट्स हैं जिन्हें केवल स्टेम कटिंग (तने की कटिंग) से आसानी से तैयार किया जा सकता है। यह तरीका न केवल आसान और किफायती है, बल्कि कुछ ही हफ्तों में नए पौधे भी तैयार हो जाते हैं। चाहे आप कटिंग को पानी में रखें या मिट्टी में, सही देखभाल मिलने पर इनमें जल्दी जड़ें निकल आती हैं। आइए जानते हैं ऐसे 7 इंडोर प्लांट्स के बारे में जिन्हें स्टेम कटिंग से आसानी से उगाया जा सकता है। (Photo Source: Pexels)
कोलियस कोलियस को अक्सर आउटडोर पौधा माना जाता है, लेकिन पर्याप्त रोशनी मिलने पर इसे घर के अंदर भी आसानी से उगाया जा सकता है। इसके लिए स्वस्थ तने की कटिंग लेकर नीचे की पत्तियां हटा दें और पानी या नम मिट्टी में लगा दें। कुछ ही समय में इसकी लाल, हरी, पीली और बैंगनी रंगों वाली आकर्षक पत्तियां विकसित होने लगती हैं। (Photo Source: Pexels)
लकी बैंबू लकी बैंबू को बीज की बजाय तने के हिस्सों से आसानी से तैयार किया जाता है। तने को नोड के ऊपर से साफ तरीके से काटकर पानी में रखें। कुछ समय बाद नई जड़ें निकलने लगती हैं। पानी को नियमित रूप से बदलते रहें और पौधे को अप्रत्यक्ष धूप में रखें, ताकि इसकी वृद्धि स्वस्थ बनी रहे। (Photo Source: Pexels)
मनी प्लांट मनी प्लांट सबसे आसान तरीके से स्टेम कटिंग से उगने वाले पौधों में शामिल है। इसके लिए एक स्वस्थ बेल को नोड (जहां से पत्तियां और जड़ें निकलती हैं) के ठीक नीचे से काटें और साफ पानी से भरे जार में रखें। लगभग 2 से 4 सप्ताह में नई जड़ें निकलने लगती हैं। जड़ें अच्छी तरह विकसित होने पर इसे गमले की मिट्टी में लगा सकते हैं। इसकी तेज बढ़त और कम देखभाल की जरूरत इसे शुरुआती गार्डनर्स के लिए बेहतरीन विकल्प बनाती है। (Photo Source: Pexels)
फिलोडेंड्रॉन चमकदार पत्तियों वाला फिलोडेंड्रॉन घर की सजावट के लिए बेहद लोकप्रिय पौधा है। इसकी एक स्वस्थ डंठल चुनें, जिसमें कम से कम एक या दो नोड हों। नीचे की पत्तियां हटाकर कटिंग को पानी या नम पॉटिंग मिक्स में लगा दें। तेज लेकिन अप्रत्यक्ष धूप मिलने पर लगभग दो सप्ताह में जड़ें बनने लगती हैं और धीरे-धीरे नई पत्तियां भी निकलने लगती हैं। (Photo Source: Pexels)
स्वीडिश आइवी स्वीडिश आइवी अपनी लटकती शाखाओं और गोल हरी पत्तियों के लिए जानी जाती है। इसकी कटिंग पानी या नम मिट्टी दोनों में आसानी से जड़ें बना लेती है। जड़ें बनने के बाद यह तेजी से बढ़ती है और हैंगिंग प्लांटर में बेहद खूबसूरत दिखाई देती है। हल्की सिंचाई और अप्रत्यक्ष धूप में यह पूरे साल अच्छी तरह बढ़ती रहती है। (Photo Source: Pexels)
सिंगोनियम सिंगोनियम भी स्टेम कटिंग से आसानी से तैयार किया जा सकता है। इसकी एक स्वस्थ बेल काटकर पानी में रखें। कुछ ही दिनों में जड़ें निकलने लगेंगी और तीर के आकार वाली इसकी खूबसूरत पत्तियां बढ़ती रहेंगी। यह पौधा गर्म इनडोर वातावरण में तेजी से बढ़ता है और हरे, गुलाबी तथा क्रीम जैसे कई रंगों में उपलब्ध होता है। (Photo Source: Pexels)
ट्रेडेस्कैंशिया बैंगनी, हरे और धारीदार रंगों वाली पत्तियों के कारण ट्रेडेस्कैंशिया काफी पसंद किया जाता है। इसकी कटिंग को पानी में रखने पर 1 से 2 सप्ताह के भीतर जड़ें निकल आती हैं। मिट्टी में लगाने के बाद यह तेजी से फैलकर घना और आकर्षक पौधा बन जाता है। कम मेहनत में अच्छे परिणाम देने के कारण यह नए गार्डनर्स के लिए बेहतरीन विकल्प है। (Photo Source: Pexels)
स्टेम कटिंग से पौधे उगाते समय रखें ये बातें हमेशा स्वस्थ और रोगमुक्त पौधे से कटिंग लें। कटिंग में कम से कम एक या दो नोड जरूर होने चाहिए। पानी में उगा रहे हैं तो पानी हर 3-4 दिन में बदलें। तेज सीधी धूप की बजाय अप्रत्यक्ष रोशनी दें। जड़ें अच्छी तरह बनने के बाद ही पौधे को मिट्टी में लगाएं। (Photo Source: Pexels) (यह भी पढ़ें: हर मौसम में काम आएंगे ये 7 पौधे, एक बार लगाने पर देते हैं कई बार फसल)