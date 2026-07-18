1 /9

अगर आपको घर में पौधे लगाने का शौक है, तो हर बार नए गमले या बीज खरीदने की जरूरत नहीं है। कई ऐसे इंडोर प्लांट्स हैं जिन्हें केवल स्टेम कटिंग (तने की कटिंग) से आसानी से तैयार किया जा सकता है। यह तरीका न केवल आसान और किफायती है, बल्कि कुछ ही हफ्तों में नए पौधे भी तैयार हो जाते हैं। चाहे आप कटिंग को पानी में रखें या मिट्टी में, सही देखभाल मिलने पर इनमें जल्दी जड़ें निकल आती हैं। आइए जानते हैं ऐसे 7 इंडोर प्लांट्स के बारे में जिन्हें स्टेम कटिंग से आसानी से उगाया जा सकता है। (Photo Source: Pexels)