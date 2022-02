तेजस्वी प्रकाश-सिम्बा से जैन इमाम-रीम शेख तक, इस साल टीवी पर छाएंगे ये रील लाइफ पार्टनर्स

Sangeeta Ghosh-Ronit Roy To Vidhi Pandya – Vijayendra Kumeria to be the new reel partners: छोटे पर्दे पर वैसे तो बहुत सी जोड़ियां हिट हैं और इन स्टार्स की ऑनस्क्रीन केमेस्ट्री खूब पसंद की जाती है, लेकिन इस साल कुछ नई जोड़ियां टीवी पर छाने की तैयारी कर रही हैं।