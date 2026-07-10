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आम को फलों का राजा यूं ही नहीं कहा जाता। इसकी मिठास और खुशबू हर किसी का दिल जीत लेती है। आमतौर पर लोग मैंगो शेक, आइसक्रीम या आमरस का आनंद लेते हैं, लेकिन दुनिया के अलग-अलग देशों में आम से बनने वाली कई ऐसी शानदार डेजर्ट्स भी हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर इस गर्मी आप कुछ नया और स्वादिष्ट ट्राई करना चाहते हैं, तो ये इंटरनेशनल मैंगो डेजर्ट्स आपकी लिस्ट में जरूर होने चाहिए। (Photo Source: Pexels)