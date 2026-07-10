अगर आम पसंद है तो मैंगो शेक नहीं, इस बार ट्राई करें दुनिया के ये लाजवाब मैंगो डेजर्ट्स
गर्मियों में आम का स्वाद हर किसी को पसंद आता है, लेकिन क्या आपने कभी दुनिया के अलग-अलग देशों में बनने वाले खास मैंगो डेजर्ट्स का स्वाद चखा है? इंडोनेशिया से लेकर थाईलैंड और हांगकांग तक, आम से बनने वाली ये अनोखे डेजर्ट्स स्वाद के साथ नई फूड कल्चर का भी शानदार अनुभव कराती हैं।
आम को फलों का राजा यूं ही नहीं कहा जाता। इसकी मिठास और खुशबू हर किसी का दिल जीत लेती है। आमतौर पर लोग मैंगो शेक, आइसक्रीम या आमरस का आनंद लेते हैं, लेकिन दुनिया के अलग-अलग देशों में आम से बनने वाली कई ऐसी शानदार डेजर्ट्स भी हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर इस गर्मी आप कुछ नया और स्वादिष्ट ट्राई करना चाहते हैं, तो ये इंटरनेशनल मैंगो डेजर्ट्स आपकी लिस्ट में जरूर होने चाहिए। (Photo Source: Pexels)
एस टेलेर मैंगो – इंडोनेशिया इंडोनेशिया की यह लोकप्रिय डेजर्ट गर्मियों के लिए बेहतरीन विकल्प है। इसमें ताजे आम, नारियल, एवोकाडो और बर्फ का इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी का मिश्रण इसे बेहद क्रीमी, ठंडा और ताजगी से भरपूर बनाता है। (Photo Source: Pexels)
माजा ब्लांका डे मैंगो – फिलीपींस यह फिलीपींस की पारंपरिक नारियल पुडिंग का खास मैंगो वर्जन है। नारियल के दूध और पके आम की मिठास से तैयार यह डेजर्ट मुलायम, क्रीमी और हल्के ट्रॉपिकल फ्लेवर से भरपूर होता है। इसे ठंडा परोसने पर इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। (Photo Source: Pexels)
मैंगो कसावा केक – कैरेबियन और फिलीपींस कसावा (टैपिओका रूट) से बना यह केक अपनी हल्की चबाने वाली बनावट और प्राकृतिक मिठास के लिए जाना जाता है। ऊपर से डाले गए ताजे आम इसे और भी स्वादिष्ट बना देते हैं। यह पारंपरिक और आधुनिक स्वाद का बेहतरीन मेल है। (Photo Source: Pexels)
मैंगो मोची – जापान जापानी स्टाइल की यह डेजर्ट दुनियाभर में पसंद की जाती है। मुलायम और चबाने वाली मोची के अंदर ताजा आम या मैंगो क्रीम की फिलिंग होती है। इसका हल्का स्वाद और अनोखा टेक्सचर गर्मियों में इसे एक परफेक्ट स्वीट ट्रीट बनाता है। (Photo Source: Pexels)
मैंगो सागो पोमेलो – हांगकांग हांगकांग का यह ठंडा डेजर्ट आम की प्यूरी, नारियल के दूध, छोटे टैपिओका पर्ल्स (सागो) और पोमेलो के रसदार टुकड़ों से तैयार किया जाता है। यह क्रीमी, फ्रूटी और बेहद रिफ्रेशिंग होता है, इसलिए गर्मियों में इसकी लोकप्रियता काफी ज्यादा है। (Photo Source: Pexels)