Updated on May 22, 2018 3:05 am

1 / 6 स्वरा भास्कर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम हैं। स्वरा ने अपने एक इंटरव्यू में स्वीकार किया था कि जब वह बॉलीवुड में आई थीं तब वह अपने वजन को लेकर काफी इनसेक्योर थीं। बाद में उन्होंने अपना काफी वजन कम कर लिया। स्वरा एक अनुशासित फिटनेस प्लान फॉलो करती हैं। अगर आप भी वजन कम करने की कोशिश में हैं तो स्वरा भास्कर आपके लिए बेहतर इन्सपिरेशन हो सकती हैं।

2 / 6 फिट रहने के लिए हफ्ते में तीन दिन योगा करती हैं। इसके अलावा वह जिम में भी नियमित वर्कआउट करती हैं। शूटिंग में बिजी होने के वक्त उन्हें वर्कआउट करने का टाइम नहीं मिल पाता। ऐसे में भी वह रनिंग जरूर करती हैं।

3 / 6 वीरे दी वेडिंग फिल्म की शूटिंग से पहले स्वरा केटोजेनिक डाइट पर थीं। ऐसा उन्होंने वजन कम करने के लिए किया था। केटोजेनिक डाइट एक लो-कार्ब डाइट है जो मानव शरीर में कीटोन का उत्पादन करता है। कीटोन शरीर से फैट को कम करने में मददगार होता है।

4 / 6 स्वरा भास्कर के डेली फिटनेस रूटीन में कार्डियो एक्सरसाइज शामिल है। स्वरा के दो ट्रेनर रोहन और सुशांत सावंत हैं जो उनके लिए वर्कआउट प्लान निर्धारित करते हैं।

5 / 6 मसल्स मजबूत बनाने तथा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए वह फंक्शनल फिटनेस ट्रेनिंग प्लान का सहारा लेती हैं। इसमें डंबल्स, बॉडी वेट जैसे इक्विपमेंट्स से वर्कआउट किया जाता है।