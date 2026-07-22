काम के बीच लगती है भूख और बार-बार खाते हैं चिप्स और समोसे, ऑफिस स्नैकिंग को बनाएं हेल्दी, रखें ये 10 पौष्टिक चीजें हमेशा साथ
Healthy Office Snacks: ऑफिस में काम करते समय अचानक भूख लगना आम बात है, लेकिन ऐसे में चिप्स, समोसे या अन्य जंक फूड खाना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगर आप दिनभर एनर्जेटिक, फोकस्ड और फिट रहना चाहते हैं, तो अपने ऑफिस ड्रॉअर में ये 10 हेल्दी और पौष्टिक स्नैक्स जरूर रखें।
ऑफिस में काम करते-करते अचानक भूख लगना बहुत आम बात है। ऐसे में ज्यादातर लोग चिप्स, समोसे, कचौड़ी, पफ्स या अन्य तली-भुनी चीजों का सहारा लेते हैं। हालांकि, ये स्नैक्स स्वादिष्ट जरूर होते हैं, लेकिन नियमित रूप से खाने पर वजन बढ़ने, सुस्ती और कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। अगर आप भी अपने वर्किंग डे को हेल्दी और एनर्जेटिक बनाना चाहते हैं, तो अपनी ऑफिस ड्रॉअर में कुछ पौष्टिक स्नैक्स जरूर रखें। (Photo Source: Pexels)
बादाम बादाम हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर का बेहतरीन स्रोत हैं। एक मुट्ठी बादाम लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद करते हैं। साथ ही इन्हें ब्रेन हेल्थ के लिए भी अच्छा माना जाता है, जिससे काम के दौरान फोकस बेहतर बना रहता है। (Photo Source: Pexels)
चिया सीड्स चिया सीड्स को पानी या दही में भिगोकर खाया जा सकता है। इनमें घुलनशील फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो पाचन को बेहतर बनाने, शरीर को हाइड्रेट रखने और लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद करता है। (Photo Source: Pexels)
डार्क चॉकलेट अगर ऑफिस में काम करते-करते मीठा खाने की इच्छा होती है, तो डार्क चॉकलेट एक बेहतर विकल्प है। इसमें मौजूद फ्लेवोनॉयड्स और प्राकृतिक कैफीन मस्तिष्क में रक्त प्रवाह को बेहतर बनाने और आपको तरोताजा महसूस कराने में मदद कर सकते हैं। (Photo Source: Pexels)
सूखी खुबानी जब आपको तुरंत ऊर्जा की जरूरत हो, तो सूखी खुबानी एक अच्छा विकल्प हो सकती है। इसमें प्राकृतिक शुगर के साथ पोटैशियम और आयरन भी होता है, जो शरीर को तुरंत ऊर्जा देने में मदद करता है। (Photo Source: Pexels)
नट बटर पैकेट्स सिंगल-सरविंग पीनट बटर या आलमंड बटर पैकेट्स ऑफिस के लिए बेहद सुविधाजनक होते हैं। इन्हें सेब के साथ या सीधे भी खाया जा सकता है। यह प्रोटीन से भरपूर स्नैक भूख को कंट्रोल रखने में मदद करता है। (Photo Source: Pexels)
इंस्टेंट ओटमील बिना अतिरिक्त चीनी वाला रेडी-टू-ईट ओटमील ऑफिस के लिए शानदार स्नैक है। इसमें सिर्फ गर्म पानी मिलाकर कुछ मिनट में तैयार किया जा सकता है। यह पेट लंबे समय तक भरा रखता है और धीरे-धीरे ऊर्जा प्रदान करता है। (Photo Source: Pexels)
कद्दू के बीज कद्दू के बीज मैग्नीशियम, जिंक और आयरन जैसे जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। ये तनाव कम करने, इम्यूनिटी मजबूत करने और शरीर को जरूरी मिनरल्स देने में मदद कर सकते हैं। (Photo Source: Pexels)
भुने हुए चने अगर आपको कुरकुरे स्नैक्स पसंद हैं, तो भुने हुए चने चिप्स का बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। इनमें भरपूर मात्रा में प्लांट-बेस्ड प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करते हैं। (Photo Source: Pexels)
भुना मखाना मखाना कम कैलोरी वाला और पोषक तत्वों से भरपूर स्नैक है। इसमें कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। वजन नियंत्रित रखने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प माना जाता है। (Photo Source: Pexels)
अखरोट अखरोट ओमेगा-3 फैटी एसिड का अच्छा स्रोत है। इसे नियमित मात्रा में खाने से दिमाग की कार्यक्षमता, फोकस और मानसिक स्पष्टता को समर्थन मिल सकता है। साथ ही इसमें मौजूद तत्व सूजन कम करने में भी सहायक माने जाते हैं। (Photo Source: Pexels)