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ऑफिस में काम करते-करते अचानक भूख लगना बहुत आम बात है। ऐसे में ज्यादातर लोग चिप्स, समोसे, कचौड़ी, पफ्स या अन्य तली-भुनी चीजों का सहारा लेते हैं। हालांकि, ये स्नैक्स स्वादिष्ट जरूर होते हैं, लेकिन नियमित रूप से खाने पर वजन बढ़ने, सुस्ती और कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। अगर आप भी अपने वर्किंग डे को हेल्दी और एनर्जेटिक बनाना चाहते हैं, तो अपनी ऑफिस ड्रॉअर में कुछ पौष्टिक स्नैक्स जरूर रखें। (Photo Source: Pexels)