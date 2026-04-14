जन्म के साथ ही मिलती हैं ये खास क्षमताएं, नवजात बच्चों के ये कमाल के फैक्ट्स जानकर यकीन करना होगा मुश्किल
Incredible Facts About Newborn Babies: नवजात शिशु भले ही छोटे हों, लेकिन उनके अंदर प्रकृति के कई अद्भुत रहस्य छिपे होते हैं। उनके शरीर और मस्तिष्क का तेजी से विकास यह दर्शाता है कि जीवन का हर शुरुआती पल कितना खास और महत्वपूर्ण होता है।
नवजात शिशु भले ही आकार में छोटे होते हैं, लेकिन उनके शरीर में कई ऐसी अद्भुत क्षमताएं होती हैं जो किसी को भी हैरान कर सकती हैं। जन्म के शुरुआती हफ्तों में उनका शरीर और दिमाग बेहद तेजी से विकसित होता है। यही वजह है कि जीवन का यह शुरुआती चरण सबसे ज्यादा रोचक और महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही चौंकाने वाले फैक्ट्स-
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नवजात में वयस्कों से ज्यादा हड्डियां होती हैं जन्म के समय शिशु के शरीर में लगभग 270-300 हड्डियां होती हैं, जबकि एक वयस्क में यह संख्या 206 होती है। जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, कई हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं। (Photo Source; Pexels)
जन्म के बाद तुरंत आंसू नहीं निकलते नवजात शिशु रोते जरूर हैं, लेकिन शुरुआती कुछ हफ्तों तक उनकी आंखों से असली आंसू नहीं निकलते। उनकी आंसू ग्रंथियां पूरी तरह विकसित होने में समय लेती हैं। (Photo Source; Pexels)
मां की आवाज पहचान लेते हैं शिशु जन्म लेते ही अपनी मां की आवाज पहचान सकते हैं। गर्भ में रहते हुए वे मां की आवाज सुनते हैं, इसलिए यह उनके लिए परिचित होती है। (Photo Source; Pexels)
मजबूत पकड़ने की क्षमता नवजात शिशुओं में एक प्राकृतिक ‘ग्रिप रिफ्लेक्स’ होता है, जिसकी वजह से वे उंगली को बहुत मजबूती से पकड़ सकते हैं। यह उनके शुरुआती विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। (Photo Source; Pexels)
शुरुआत में साफ नहीं देख पाते जन्म के समय शिशु की नजर पूरी तरह विकसित नहीं होती। वे केवल धुंधली आकृतियां और चेहरे पहचानने की कोशिश करते हैं, खासकर वे उन चेहरों पर ध्यान देते हैं जो उनके करीब होते हैं। (Photo Source; Pexels)
दिल की धड़कन होती है तेज नवजात शिशु का दिल वयस्कों की तुलना में बहुत तेजी से धड़कता है। उनकी हृदय गति एक मिनट में लगभग 120-160 तक हो सकती है, जो सामान्य है और उनके तेजी से विकसित हो रहे शरीर को सपोर्ट करता है। (Photo Source; Pexels)
जन्म के समय घुटने की हड्डी नहीं होती शिशुओं के घुटनों में हड्डी की जगह नरम कार्टिलेज होता है, जो समय के साथ हड्डी में बदल जाता है। (Photo Source; Pexels)
एक साथ सांस लेना और निगलना नवजात बच्चे एक साथ सांस भी ले सकते हैं और दूध भी पी सकते हैं, जिससे उन्हें फीडिंग के दौरान परेशानी नहीं होती। (Photo Source; Pexels)