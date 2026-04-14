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नवजात शिशु भले ही आकार में छोटे होते हैं, लेकिन उनके शरीर में कई ऐसी अद्भुत क्षमताएं होती हैं जो किसी को भी हैरान कर सकती हैं। जन्म के शुरुआती हफ्तों में उनका शरीर और दिमाग बेहद तेजी से विकसित होता है। यही वजह है कि जीवन का यह शुरुआती चरण सबसे ज्यादा रोचक और महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही चौंकाने वाले फैक्ट्स-

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