Bollywood stars have more than one parent: बॉलीवुड में बहुत से स्टार ऐसे हैं, जिनकी एक से ज्यादा मां हैं। असल में इनके पिता ने एक से ज्यादा शादियां की हैं। इसमें सनी देओल (Sunny Deol) से लेकर शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) और रेखा (Rekha) से लेकर कई स्टार शामिल हैं। कई ऐसे भी स्टार हैं जिनकी चार माएं और तीन पिता हैं। तो चलिए जानें कि किन बॉलीवुड स्टार की कितनी मां या पिता हैं।