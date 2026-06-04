गर्मियों में नाश्ते के लिए बेस्ट हैं ये स्टीम्ड साउथ इंडियन डिशेज, पाचन रहेगा दुरुस्त और शरीर रहेगा हल्का
Steamed South Indian Dishes: इन सभी व्यंजनों की खास बात यह है कि इन्हें भाप में पकाया जाता है, जिससे इनमें तेल का इस्तेमाल बेहद कम होता है। गर्मियों में जब भूख कम लगती है और शरीर को हल्के भोजन की जरूरत होती है, तब ये साउथ इंडियन स्टीम्ड व्यंजन नाश्ते के लिए एक अच्छा…
गर्मियों के मौसम में शरीर को हल्का और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए खानपान का खास ध्यान रखना जरूरी होता है। इस दौरान भारी और तली-भुनी चीजों की बजाय हल्के, पौष्टिक और आसानी से पचने वाले भोजन का सेवन करना बेहतर माना जाता है। दक्षिण भारतीय व्यंजन अपने स्वाद और स्वास्थ्यवर्धक गुणों के लिए दुनियाभर में मशहूर हैं। जब भी हेल्दी नाश्ते की बात होती है तो सबसे पहले इडली का नाम सामने आता है, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे पारंपरिक स्टीम्ड व्यंजन हैं जो गर्मियों के लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ स्वादिष्ट और पौष्टिक साउथ इंडियन डिशेज के बारे में। (Photo Source: Pexels)
एला अडा एला अडा केरल की एक पारंपरिक मिठाईनुमा डिश है, जिसे नाश्ते में भी पसंद किया जाता है। इसमें चावल के आटे की पतली परत के अंदर नारियल और गुड़ की मीठी भरावन भरी जाती है और फिर केले के पत्ते में लपेटकर भाप में पकाया जाता है। केले के पत्ते की खुशबू इस व्यंजन के स्वाद को और भी खास बना देती है। यह स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पौष्टिक भी होता है। (Photo Source: Pexels)
इडियप्पम इडियप्पम को स्ट्रिंग हॉपर भी कहा जाता है। इसे चावल के आटे के आटे को बारीक नूडल्स जैसी आकृति में दबाकर भाप में पकाया जाता है। इसकी मुलायम बनावट और हल्का स्वाद इसे गर्मियों के लिए आदर्श बनाता है। इसे नारियल के दूध, वेजिटेबल स्टू या हल्की मसालेदार करी के साथ परोसा जाता है। यह स्वाद और पोषण का शानदार संतुलन प्रदान करता है। (Photo Source: Pexels)
कोझुकट्टई कोझुकट्टई दक्षिण भारत का एक पारंपरिक स्टीम्ड डंपलिंग है। इसे कई तरह से बनाया जाता है। नमकीन कोझुकट्टई में दाल और मसालों का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि मीठे संस्करण में नारियल और गुड़ की भरावन होती है। भाप में पकाए जाने के कारण यह आसानी से पच जाता है और सुबह के नाश्ते के लिए एक स्वस्थ विकल्प माना जाता है। (Photo Source: Pexels)
पुट्टु पुट्टु केरल का एक लोकप्रिय पारंपरिक नाश्ता है। इसे चावल के आटे और ताजे कद्दूकस किए हुए नारियल की परतों को विशेष बेलनाकार सांचे में भाप देकर तैयार किया जाता है। यह व्यंजन हल्का होने के साथ-साथ पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है। केरल में इसे आमतौर पर कडला करी (काले चने की करी) या पके हुए केले के साथ खाया जाता है। गर्मियों में यह शरीर को हल्का रखने वाला एक बेहतरीन नाश्ता है। (Photo Source: Pexels)
रागी मुद्दे रागी मुद्दे मुख्य रूप से कर्नाटक में खाया जाता है। इसे रागी (फिंगर मिलेट) के आटे से तैयार किया जाता है। रागी फाइबर, कैल्शियम और कई आवश्यक खनिजों से भरपूर होती है। भाप में तैयार किए गए ये गोल आकार के बॉल्स शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसे आमतौर पर सांभर, हरी पत्तेदार सब्जियों या हल्की करी के साथ खाया जाता है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प है। (Photo Source: Pexels)
क्यों हैं स्टीम्ड डिशेज गर्मियों के लिए बेहतर? स्टीम्ड यानी भाप में पकाए गए व्यंजनों में तेल का उपयोग बहुत कम होता है, जिससे ये आसानी से पच जाते हैं। साथ ही इनमें मौजूद पोषक तत्व भी काफी हद तक सुरक्षित रहते हैं। गर्मियों में ये डिशेज शरीर को भारीपन से बचाने के साथ-साथ पर्याप्त ऊर्जा भी प्रदान करती हैं। यदि आप अपने नाश्ते को हेल्दी और स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं, तो इडली के अलावा इन पारंपरिक साउथ इंडियन स्टीम्ड डिशेज को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। (Photo Source: Pexels) (यह भी पढ़ें: इम्यूनिटी और पाचन दोनों के लिए फायदेमंद हैं ये गट-फ्रेंडली फूड्स)