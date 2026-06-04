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गर्मियों के मौसम में शरीर को हल्का और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए खानपान का खास ध्यान रखना जरूरी होता है। इस दौरान भारी और तली-भुनी चीजों की बजाय हल्के, पौष्टिक और आसानी से पचने वाले भोजन का सेवन करना बेहतर माना जाता है। दक्षिण भारतीय व्यंजन अपने स्वाद और स्वास्थ्यवर्धक गुणों के लिए दुनियाभर में मशहूर हैं। जब भी हेल्दी नाश्ते की बात होती है तो सबसे पहले इडली का नाम सामने आता है, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे पारंपरिक स्टीम्ड व्यंजन हैं जो गर्मियों के लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ स्वादिष्ट और पौष्टिक साउथ इंडियन डिशेज के बारे में। (Photo Source: Pexels)