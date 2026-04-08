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संगीत सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह हमारे दिमाग, शरीर और भावनाओं पर गहरा असर डालने वाली एक शक्तिशाली थेरेपी है। एक सही धुन आपके मूड को बदल सकती है, तनाव को कम कर सकती है और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बना सकती है। कई वैज्ञानिक अध्ययनों में यह साबित हुआ है कि संगीत का हमारे शरीर और दिमाग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। (Photo Source: Pexels)