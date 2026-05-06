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पाचन के लिए क्या है बेहतर?

दोनों ही प्रोबायोटिक होने के कारण दही और छाछ पाचन के लिए फायदेमंद हैं। इनमें मौजूद गुड बैक्टीरिया आंतों को स्वस्थ रखते हैं और गैस, एसिडिटी जैसी समस्याओं को कम करने में मदद करते हैं। हालांकि, छाछ हल्की होने के कारण जल्दी पच जाती है और गर्मी में पेट पर भारी नहीं पड़ती। (Photo Source: Pexels)