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जापानी भाषा सीखना कई लोगों को मुश्किल लगता है, खासकर शुरुआत में। नए शब्द, अलग स्क्रिप्ट और उच्चारण अक्सर दिमाग को कन्फ्यूज कर देते हैं। लेकिन अगर आप धीरे-धीरे सीखते हैं, तो यह बिल्कुल सामान्य बात है। सही मेमोरी हैक्स और डेली प्रैक्टिस से जापानी सीखना आसान और मजेदार बन सकता है। यहां कुछ आसान तरीके दिए गए हैं जो स्लो लर्नर्स के लिए बेहद मददगार हो सकते हैं। (Photo Source: Pexels)