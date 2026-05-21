ब्रेड से बनाएं स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट, 15 मिनट में तैयार होंगे ये 6 आसान व्यंजन
Bread Breakfast Recipes: व्यस्त सुबह में ये झटपट बनने वाले ब्रेड ब्रेकफास्ट आपकी दिन की शुरुआत को आसान और स्वादिष्ट बना सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे आसान ब्रेकफास्ट आइडियाज, जो 15 मिनट से भी कम समय में तैयार हो जाते हैं।
सुबह की भागदौड़ में हर किसी को ऐसा नाश्ता चाहिए जो जल्दी तैयार हो जाए, स्वादिष्ट भी हो और पेट भी भर दे। ब्रेड एक ऐसी चीज है जिससे मिनटों में कई तरह के टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाए जा सकते हैं। खास बात यह है कि इन रेसिपीज में ज्यादा मेहनत या लंबे समय की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप रोज एक ही तरह का नाश्ता खाकर बोर हो चुके हैं, तो ये 6 वेजिटेरियन ब्रेड ब्रेकफास्ट आइडियाज आपकी सुबह को आसान और स्वादिष्ट बना सकते हैं।
एवोकाडो और टमाटर टोस्ट अगर आप हल्का और हेल्दी नाश्ता पसंद करते हैं, तो एवोकाडो टोस्ट एक बेहतरीन विकल्प है। टोस्ट की हुई मल्टीग्रेन ब्रेड पर मैश किया हुआ एवोकाडो फैलाएं और ऊपर से टमाटर, चिली फ्लेक्स और काली मिर्च डालें। चाहें तो इसमें स्प्राउट्स या खीरे की स्लाइस भी जोड़ सकते हैं। यह हाई-फाइबर और न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाता है।
बॉम्बे सैंडविच मुंबई स्टाइल बॉम्बे सैंडविच अपने खास स्वाद के लिए काफी लोकप्रिय है। इसे बनाने के लिए ब्रेड के बीच उबले आलू, खीरा, प्याज और टमाटर की स्लाइस रखें। ऊपर से पुदीने की चटनी और चाट मसाला डालें और बटर लगाकर ग्रिल कर लें। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट यह सैंडविच कम समय में तैयार हो जाता है और पेट भी भर देता है।
ब्रेड उपमा अगर घर में बची हुई ब्रेड स्लाइस हैं तो उनसे स्वादिष्ट ब्रेड उपमा बनाया जा सकता है। इसके लिए कड़ाही में राई, करी पत्ता, प्याज, टमाटर और हरी मटर भूनें। फिर ब्रेड के छोटे टुकड़े डालकर अच्छी तरह मिलाएं। ऊपर से नींबू का रस और हरा धनिया डालें। यह साउथ इंडियन फ्लेवर वाला नाश्ता हल्का, स्वादिष्ट और झटपट तैयार होने वाला है।
मसाला वेजी ब्रेड टोस्ट साधारण ब्रेड को स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें भारतीय मसालों का तड़का लगाया जा सकता है। इसके लिए बारीक कटे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और धनिया को बटर या हंग कर्ड के साथ मिलाएं। इस मिश्रण को ब्रेड पर लगाकर तवे या टोस्टर पर कुरकुरा होने तक सेक लें। गरमा-गरम मसाला टोस्ट चाय या केचप के साथ बेहद स्वादिष्ट लगता है। यह नाश्ता करीब 10 मिनट में तैयार हो जाता है और सुबह के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है।
पनीर भुर्जी सैंडविच पनीर भुर्जी से बना सैंडविच स्वाद और प्रोटीन दोनों से भरपूर होता है। इसके लिए पनीर को प्याज, टमाटर, हल्दी और हरी मिर्च के साथ भूनें। फिर इस भुर्जी को टोस्टेड ब्रेड के बीच भरें। चाहें तो बटर या पुदीने की चटनी भी लगा सकते हैं। यह नाश्ता भारी महसूस नहीं होता लेकिन लंबे समय तक पेट भरा रखता है, इसलिए ऑफिस या स्कूल जाने वालों के लिए बढ़िया ऑप्शन है।
पीनट बटर बनाना ब्रेड मीठा पसंद करने वालों के लिए पीनट बटर बनाना ब्रेड एक आसान और हेल्दी ब्रेकफास्ट है। टोस्टेड ब्रेड पर पीनट बटर लगाएं और ऊपर केले की स्लाइस रखें। चाहें तो शहद, दालचीनी पाउडर या चिया सीड्स भी डाल सकते हैं। यह एनर्जी से भरपूर नाश्ता बच्चों और फिटनेस पसंद करने वालों दोनों के लिए अच्छा माना जाता है।