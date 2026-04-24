इंडोर प्लांट्स को कब और कैसे दें पानी? जड़ों को सड़ने से बचाना है तो जान लें ये जरूरी टिप्स
Indoor Plant Care: पौधे खुद भी आपको संकेत देते हैं कि उन्हें पानी चाहिए या नहीं। अगर पत्तियां झुकने लगें या मिट्टी बहुत ज्यादा सूखी दिखाई दे, तो समझ लें कि पौधे को पानी की जरूरत है। वहीं, पत्तियों का पीला पड़ना या जड़ों का सड़ना ज्यादा पानी देने का संकेत हो सकता है।
घर के अंदर लगाए गए इंडोर प्लांट्स न सिर्फ घर की सुंदरता बढ़ाते हैं, बल्कि वातावरण को भी ताजा और शुद्ध बनाते हैं। लेकिन इन पौधों की सही देखभाल करना बेहद जरूरी होता है, खासकर पानी देने के मामले में। सही समय और सही मात्रा में पानी न मिलने पर पौधे जल्दी खराब हो सकते हैं। (Photo Source: Pexels)
इंडोर प्लांट्स को पानी देने का कोई एक तय नियम नहीं होता। हर पौधे की जरूरत अलग होती है, जो उसके प्रकार, मौसम और घर के वातावरण पर निर्भर करती है। इसलिए एक ही तरीके को सभी पौधों पर लागू करना सही नहीं है। (Photo Source: Pexels)
पौधों को पानी देने का सबसे आसान और असरदार तरीका है मिट्टी को चेक करना। अपनी उंगली से मिट्टी की ऊपरी 1-2 इंच परत को छूकर देखें। अगर मिट्टी सूखी लगती है, तो पौधे को पानी देना चाहिए। अगर मिट्टी अभी भी नम है, तो पानी देने से बचें। (Photo Source: Pexels)
कुछ इंडोर पौधे जैसे मनी प्लांट और पीस लिली को ज्यादा नमी पसंद होती है। इन पौधों को नियमित अंतराल पर पानी देना जरूरी होता है ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी बनी रहे। (Photo Source: Pexels)
वहीं, स्नेक प्लांट और सक्युलेंट्स जैसे पौधे कम पानी में भी अच्छे से बढ़ते हैं। इन्हें बार-बार पानी देने से नुकसान हो सकता है, क्योंकि इनकी जड़ों में पानी जमा होने से सड़न की समस्या हो सकती है। (Photo Source: Pexels)
मौसम का भी पौधों की पानी की जरूरत पर बड़ा असर पड़ता है। गर्मियों में तापमान ज्यादा होने की वजह से मिट्टी जल्दी सूख जाती है, इसलिए इस मौसम में पौधों को ज्यादा बार पानी देना पड़ता है। (Photo Source: Pexels)
इसके विपरीत, सर्दियों में पौधों की ग्रोथ धीमी हो जाती है और पानी की जरूरत भी कम हो जाती है। इस समय ज्यादा पानी देना पौधों के लिए हानिकारक हो सकता है। (Photo Source: Pexels)
पौधों की पत्तियों से भी उनकी स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर पत्तियां झुकने लगें या मुरझाई हुई दिखें, तो यह संकेत है कि पौधे को पानी की जरूरत है। (Photo Source: Pexels)
हालांकि, सिर्फ सूखी पत्तियां ही नहीं, बल्कि पीली पड़ती पत्तियां भी समस्या का संकेत हो सकती हैं। कई बार यह जरूरत से ज्यादा पानी देने का परिणाम होता है, इसलिए संतुलन बनाना बेहद जरूरी है। (Photo Source: Pexels)
पौधों में पानी देने के साथ-साथ ड्रेनेज का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। गमले में पानी निकलने के लिए छेद होना चाहिए, ताकि अतिरिक्त पानी बाहर निकल सके और जड़ों में जमा न हो। (Photo Source: Pexels)
अगर पानी गमले में जमा रहेगा, तो जड़ों में सड़न हो सकती है, जिससे पौधा धीरे-धीरे मर सकता है। इसलिए हमेशा अच्छे ड्रेनेज वाले गमले का ही इस्तेमाल करें। (Photo Source: Pexels)