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घर के अंदर लगाए गए इंडोर प्लांट्स न सिर्फ घर की सुंदरता बढ़ाते हैं, बल्कि वातावरण को भी ताजा और शुद्ध बनाते हैं। लेकिन इन पौधों की सही देखभाल करना बेहद जरूरी होता है, खासकर पानी देने के मामले में। सही समय और सही मात्रा में पानी न मिलने पर पौधे जल्दी खराब हो सकते हैं। (Photo Source: Pexels)