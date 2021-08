1 / 7

Shahrukh Khan lied and took Gauri to Darjeeling on honeymoon: शाहरुख खान (Shahrukh Khan) ने जब गौरी खान ने शादी की थी तब वह बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रहे थे। शादी से पहले शाहरुख ने गौरी को पेरिस में हनीमून पर ले चलने का वादा किया था, लेकिन शादी के बाद वह गौरी को झूठ बोलकर दूसरी जगह ले गए थे। शाहरुख ने बताया कि हनीमून के नाम पर बोला गया ये झूठ उन्हें हमेशा ही दुख देता है।