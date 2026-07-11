बार-बार घर में आती हैं मक्खियां, केमिकल स्प्रे छोड़िए, इन 7 पौधों की खुशबू से घर रहेगा फ्लाई-फ्री
Natural Fly Control: घर में बार-बार आने वाली मक्खियां परेशानी के साथ कई बीमारियों का खतरा भी बढ़ा सकती हैं। अगर आप केमिकल स्प्रे का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो कुछ प्राकृतिक पौधे आपकी मदद कर सकते हैं।
बार-बार घर में आने वाली मक्खियां न सिर्फ परेशान करती हैं, बल्कि कई तरह के बैक्टीरिया और संक्रमण फैलाने का भी कारण बन सकती हैं। ऐसे में लोग अक्सर केमिकल स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनके लगातार उपयोग से स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों पर असर पड़ सकता है। अगर आप प्राकृतिक तरीके से मक्खियों को दूर रखना चाहते हैं, तो अपने घर या गार्डन में कुछ खास पौधे लगा सकते हैं। इन पौधों की प्राकृतिक खुशबू और आवश्यक तेल (Essential Oils) मक्खियों को दूर रखने में मदद करते हैं।
पुदीना पुदीने की तेज और ताजगी भरी खुशबू मक्खियों के अलावा चींटियों और कुछ अन्य कीड़ों को भी दूर रखने में मदद करती है। यह पौधा तेजी से फैलता है, इसलिए इसे गमले में लगाना अधिक सुविधाजनक रहता है। इसे खिड़की, दरवाजे या बैठने की जगह के पास रखें।
तुलसी तुलसी सिर्फ पूजा और औषधीय गुणों के लिए ही नहीं जानी जाती, बल्कि यह मक्खियों को दूर रखने में भी प्रभावी मानी जाती है। इसकी पत्तियों से निकलने वाली तेज सुगंध मक्खियों को पसंद नहीं आती। इसे घर के मुख्य दरवाजे, रसोई की खिड़की या बालकनी में लगाने से अच्छा फायदा मिल सकता है।
सिट्रोनेला घास सिट्रोनेला अपनी नींबू जैसी खुशबू के लिए मशहूर है। यह वही पौधा है जिसका इस्तेमाल कई प्राकृतिक कीट भगाने वाले उत्पादों में किया जाता है। इसकी तेज सुगंध मक्खियों और मच्छरों को आकर्षित करने वाली गंध को छिपा देती है। इसे बड़े गमलों में लगाना अच्छा विकल्प हो सकता है।
लैवेंडर लैवेंडर की हल्की और मनमोहक खुशबू इंसानों को भले ही पसंद आती हो, लेकिन मक्खियों और मच्छरों को यह बिल्कुल नहीं भाती। इसकी सुगंध कीड़ों की सूंघने की क्षमता को प्रभावित करती है, जिससे वे आसपास नहीं भटकते। इसे धूप वाली जगह पर लगाना बेहतर रहता है।
लेमनग्रास लेमनग्रास में भी सिट्रोनेला जैसे प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं, जो कीड़ों को दूर रखने में मदद करते हैं। यह लंबा, घना और आकर्षक पौधा है, जिसे घर के बगीचे या आंगन की सीमा पर लगाया जा सकता है। इससे न केवल हरियाली बढ़ती है, बल्कि मक्खियों की परेशानी भी कम हो सकती है।
गेंदा गेंदा अपने चमकीले पीले और नारंगी फूलों के लिए जाना जाता है, लेकिन यह प्राकृतिक कीट प्रतिरोधक पौधा भी है। इसकी विशिष्ट गंध मक्खियों, एफिड्स (Aphids) और कई अन्य कीड़ों को दूर रखने में मदद करती है। यही वजह है कि इसे कई लोग किचन गार्डन में भी लगाते हैं।
रोजमेरी रोजमेरी एक सुगंधित हर्ब है, जिसकी तीखी खुशबू मक्खियों को दूर रखने में सहायक मानी जाती है। यह गर्म और सूखे मौसम में आसानी से बढ़ती है और ज्यादा देखभाल भी नहीं मांगती। इसे गार्डन या बालकनी के गमलों में लगाया जा सकता है। ( ध्यान रखें: इन पौधों का उपयोग मक्खियों को पूरी तरह खत्म करने की बजाय उन्हें दूर रखने में मददगार हो सकता है। बेहतर परिणाम के लिए घर की नियमित सफाई रखें, कूड़ेदान को ढककर रखें और खाने-पीने की चीजों को खुला न छोड़ें। साफ-सफाई और इन प्राकृतिक पौधों का संयोजन घर को मक्खियों से काफी हद तक सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है।) (यह भी पढ़ें: घर की रसोई में बची इन 7 चीजों से फिर से उगा सकते हैं ताजे पौधे)