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रोजमेरी

रोजमेरी एक सुगंधित हर्ब है, जिसकी तीखी खुशबू मक्खियों को दूर रखने में सहायक मानी जाती है। यह गर्म और सूखे मौसम में आसानी से बढ़ती है और ज्यादा देखभाल भी नहीं मांगती। इसे गार्डन या बालकनी के गमलों में लगाया जा सकता है।



(ध्यान रखें: इन पौधों का उपयोग मक्खियों को पूरी तरह खत्म करने की बजाय उन्हें दूर रखने में मददगार हो सकता है। बेहतर परिणाम के लिए घर की नियमित सफाई रखें, कूड़ेदान को ढककर रखें और खाने-पीने की चीजों को खुला न छोड़ें। साफ-सफाई और इन प्राकृतिक पौधों का संयोजन घर को मक्खियों से काफी हद तक सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है।)



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