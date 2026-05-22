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गर्मियों की चिलचिलाती धूप से राहत पाने के लिए आज भले ही बाजार में कई तरह के कोल्ड ड्रिंक्स और पैकेज्ड बेवरेज उपलब्ध हों, लेकिन भारत में सदियों पहले से ऐसे पारंपरिक शरबत बनाए जाते रहे हैं जो न सिर्फ शरीर को ठंडक देते हैं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद होते हैं। आयुर्वेद और पारंपरिक भारतीय खानपान में इन शरबतों का खास महत्व रहा है। ये प्राकृतिक फलों, फूलों, जड़ी-बूटियों और मसालों से तैयार किए जाते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कुछ प्राचीन भारतीय शरबतों के बारे में, जिन्हें इस गर्मी में जरूर आजमाना चाहिए। (Photo Source: Pexels)