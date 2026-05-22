कोल्ड ड्रिंक छोड़िए, इस गर्मी अपनाइए भारत के प्राचीन शरबतों की परंपरा, भीषण गर्मी से दिलाएंगे राहत
Ancient Indian Sharbats: इन प्राचीन भारतीय शरबतों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये प्राकृतिक सामग्री से तैयार होते हैं और शरीर को बिना किसी आर्टिफिशियल एलिमेंट के ठंडक पहुंचाते हैं। इस गर्मी में अगर आप खुद को तरोताजा और एनर्जी से भरपूर रखना चाहते हैं, तो इन शरबतों को अपनी डाइट में जरूर…
गर्मियों की चिलचिलाती धूप से राहत पाने के लिए आज भले ही बाजार में कई तरह के कोल्ड ड्रिंक्स और पैकेज्ड बेवरेज उपलब्ध हों, लेकिन भारत में सदियों पहले से ऐसे पारंपरिक शरबत बनाए जाते रहे हैं जो न सिर्फ शरीर को ठंडक देते हैं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद होते हैं। आयुर्वेद और पारंपरिक भारतीय खानपान में इन शरबतों का खास महत्व रहा है। ये प्राकृतिक फलों, फूलों, जड़ी-बूटियों और मसालों से तैयार किए जाते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कुछ प्राचीन भारतीय शरबतों के बारे में, जिन्हें इस गर्मी में जरूर आजमाना चाहिए। (Photo Source: Pexels)
आम पन्ना गर्मियों में सबसे लोकप्रिय ट्रेडिशनल ड्रिंक्स में से एक है आम पन्ना। इसे कच्चे आम को भूनकर या उबालकर बनाया जाता है, जिसमें पुदीना, भुना जीरा, काला नमक और गुड़ मिलाया जाता है। यह शरीर को ठंडक देने के साथ-साथ लू से बचाने में मदद करता है। आयुर्वेद में इसे पाचन सुधारने और शरीर में ऊर्जा बनाए रखने के लिए भी उपयोगी माना गया है। (Photo Source: Pexels)
बेल का शरबत बेल का फल लंबे समय से भारतीय घरों में गर्मियों के दौरान इस्तेमाल किया जाता रहा है। बेल के गूदे से तैयार यह शरबत शरीर को ठंडा रखने के साथ पेट की समस्याओं जैसे कब्ज और अपच में राहत देता है। इसकी तासीर ठंडी होती है, इसलिए उत्तर भारत में यह गर्मी के दिनों में बेहद पसंद किया जाता है। (Photo Source: Pexels)
फालसा का शरबत छोटे बैंगनी रंग के फालसा फल से बनने वाला यह शरबत स्वाद में खट्टा-मीठा होता है और गर्मी से राहत दिलाने के लिए जाना जाता है। पारंपरिक रूप से उत्तर भारत में इसे गर्मियों में खूब पिया जाता रहा है। यह शरीर को हाइड्रेट रखने और थकान दूर करने में मदद करता है। (Photo Source: Pexels)
खस का शरबत खस यानी वेटिवर की जड़ों से तैयार किया जाने वाला यह शरबत अपनी मिट्टी जैसी सुगंध और ठंडक देने वाले गुणों के लिए प्रसिद्ध है। यह शरीर के तापमान को संतुलित रखने में मदद करता है और गर्मी के दिनों में बेहद सुकून देता है। उत्तर भारत में खस का शरबत लंबे समय से गर्मियों की पहचान रहा है। (Photo Source: Pexels)
गुलाब का शरबत गुलाब की पंखुड़ियों या गुलाब सिरप से बनने वाला यह सुगंधित शरबत मुगलकालीन खानपान की देन माना जाता है। इसका स्वाद बेहद ताजगी भरा होता है और यह शरीर को ठंडक पहुंचाने के साथ मन को भी शांत करता है। कई लोग इसे दूध या ठंडे पानी में मिलाकर पीना पसंद करते हैं। (Photo Source: Pexels)
चंदन का शरबत दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में पारंपरिक रूप से पिया जाने वाला चंदन का शरबत भी गर्मियों के लिए बेहद खास है। इसमें चंदन का अर्क, पानी या दूध मिलाकर एक ठंडा और सुकून देने वाला पेय तैयार किया जाता है। यह शरीर की गर्मी कम करने और मानसिक शांति देने के लिए जाना जाता है। (Photo Source: Pexels)