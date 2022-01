नागिन के रोल में रीना रॉय से रेखा और श्रीदेवी तक आ चुकी हैं नजर, लेकिन 2 फिल्में ही हुईं फेमस

Reena Roy to Rekha and Sridevi have appeared in the role of Naagin: बॉलीवुड में नाग-नागिन पर एक या दो नहीं, बल्कि कई फिल्में बनी हैं, लेकिन हिट केवल दो ही हुई थीं। हालांकि, सभी फिल्मों में फेमस एक्ट्रेसेस ही नागिन बनी थीं, लेकिन फिल्म चली नहीं।