1 / 7

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) के मरने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) बनीं और जब कांग्रेस सत्ता में आई तो पीएम बनने की वह पहली दावेदार थीं। हालांकि, सोनिया गांधी इटली की हैं और इस कारण किसी विदेशी महिला के पीएम बनने पर विपक्ष ने खूब बवाल किया था। बाद में सोनिया खुद पीएम न बन मनमोहन सिंह (Manmohan Singh) को इस कुर्सी पर बिठा दिया था। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) उम्र में छोटे और राजनीति से बेहद दूर थे, इसलिए उनके नाम पर विचार ही नहीं हुआ। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सोनिया ने पीएम की कुर्सी विपक्ष के विरोध पर नहीं, बल्कि राहुल गांधी के कारण छोड़ी थी। इस बात का खुलासा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे नटवर सिंह (Natwar Singh) अपनी किताब ‘वन लाइफ इज़ नॉट इनफ’ (One life is not enough) में किया था। राहुल ने सोनिया से ऐसा क्या कहा कि उन्होंने पीएम बनने का इरादा ही बदल दिया था। आइए जानें।