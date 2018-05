Published on May 5, 2018 2:42 am

1 / 7 प्रियंका चोपड़ा को किसी परिचय की जरूरत नहीं है। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक उनकी अदाकारी और खूबसूरती के जलवे कायम हैं। प्रियंका अपनी फिटनेस को लेकर काफी सजग रहने वाली अभिनेत्रियों में से एक हैं। वह अपने खान-पान और एक्सरसाइज को लेकर काफी सावधान रहती हैं। अगर आप भी उनकी तरह फिटनेस की तमन्ना रखती हैं तो आपको ये डाइट और फिटनेस प्लान फॉलो करने होंगे।

2 / 7 फिट और स्लिम फिगर वाली प्रियंका हफ्ते में 4 बार जिम जाती हैं। जिम में वह अपने एक्सरसाइज की शुरुआत ट्रेडमिल से करती हैं। वह तकरीबन 15 मिनट तक ट्रेडमिल पर दौड़ती हैं।

3 / 7 शरीर में स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए पुशअप्स बेहद कारगर व्यायाम है। यह प्रियंका के फिटनेस प्लान का अहम हिस्सा है। ट्रेडमिल के बाद वह पुशअप्स करती हैं।

4 / 7 ट्रेडमिल तथा पुशअप्स के अलावा प्रियंका 20-25 बार बेंच जंप्स और 20-15 रिवर्स क्रंचेज करती हैं। शरीर के साथ मानसिक सेहत को भी दुरुस्त रखने के लिए वह हर रोज योगा भी करती हैं।

5 / 7 डाइट को लेकर प्रियंका काफी स्ट्रिक्ट हैं। उनका मानना है कि हर दो घंटे में कुछ न कुछ खाते रहना चाहिए ताकि शरीर में एनर्जी और स्ट्रेंथ बनी रहे। वह हर दो घंटे में ड्राई फ्रूट्स के साथ नारियल पानी का सेवन करती हैं।

6 / 7 प्रियंका के दिन की शुरुआत नाश्ते में दो अंडों के साथ होती है। इसके अलावा वह ब्रेकफास्ट में बिना फैट वाला दूध पीती हैं। लंच में वह दाल सब्जियां, दो रोटी और सलाद खाती हैं।