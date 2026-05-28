सिर्फ गाय-भैंस और बकरी नहीं, इन जानवरों के दूध की भी है दुनियाभर में डिमांड, जिसे पीकर लोग रहते हैं फिट और ऊर्जावान
Rare and Expensive Milk: दूध का नाम सुनते ही सबसे पहले गाय और भैंस का ख्याल आता है। कुछ लोग बकरी या ऊंट के दूध के बारे में भी जानते हैं, लेकिन दुनिया में कई ऐसे अनोखे जानवर हैं जिनका दूध भी लोग सदियों से पीते आ रहे हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ…
जब भी दूध देने वाले जानवरों की बात होती है, तो सबसे पहले गाय, भैंस और बकरी का नाम दिमाग में आता है। कुछ लोग ऊंट के दूध के बारे में भी जानते हैं, लेकिन दुनिया में कई ऐसे अनोखे जानवर हैं जिनका दूध भी लोग सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इनमें से कुछ जानवर बर्फीले पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, तो कुछ बेहद ठंडे आर्कटिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कई जानवरों का दूध इतना दुर्लभ होता है कि उससे बने उत्पाद काफी महंगे माने जाते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ अनोखे जानवरों के बारे में जिनका दूध भी लोग पीते हैं। (Photo Source: Pexels)
याक लद्दाख और तिब्बत जैसे हिमालयी इलाकों में रहने वाले लोग पीढ़ियों से याक पर निर्भर रहे हैं। लंबे बालों वाले ये बड़े जानवर बेहद ठंडे मौसम में भी आसानी से जीवित रह सकते हैं, जहां सामान्य गायें नहीं टिक पातीं। याक का दूध काफी गाढ़ा और मलाईदार होता है। इससे मक्खन, चीज और मशहूर बटर टी बनाई जाती है, जिसे पहाड़ी क्षेत्रों में बड़े शौक से पिया जाता है। ठंडे इलाकों में रहने की वजह से याक के दूध में फैट की मात्रा अधिक होती है, जो शरीर को गर्मी और ऊर्जा देने में मदद करती है। (Photo Source: Pexels)
रेनडियर रेनडियर का दूध आमतौर पर ज्यादा सुनने को नहीं मिलता, लेकिन आर्कटिक क्षेत्रों में रहने वाले लोग लंबे समय से इसका उपयोग करते आ रहे हैं। इस दूध की सबसे खास बात यह है कि इसमें फैट और प्रोटीन की मात्रा सामान्य दूध की तुलना में काफी ज्यादा होती है। रेनडियर पूरी तरह पालतू नहीं होते, इसलिए उनका दूध निकालना आसान नहीं होता। यही कारण है कि रेनडियर का दूध बेहद दुर्लभ माना जाता है। (Photo Source: Pexels)
गधीगधी का दूध प्राचीन समय से ही चर्चा में रहा है और इसे सौंदर्य तथा स्किनकेयर से जोड़कर देखा जाता है। आज भी कई साबुन, क्रीम और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार, गधी के दूध की संरचना इंसानी मां के दूध के काफी करीब मानी जाती है। यही कारण है कि इस पर कई तरह की रिसर्च भी की गई है। इसी वजह से यह काफी खास माना जाता है। (Photo Source: Pexels)
मूस मूस एक प्रकार का हिरण है, जो दुनिया के सबसे बड़े जंगली जानवरों में से एक है और इसका दूध बेहद दुर्लभ माना जाता है। मूस को गायों की तरह पालना आसान नहीं होता, इसलिए इसका दूध बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। उत्तरी यूरोप के कुछ फार्म्स में मूस का दूध इकट्ठा किया जाता है और उससे खास तरह का चीज भी बनाया जाता है। इसकी सीमित उपलब्धता के कारण इससे बने उत्पाद काफी महंगे होते हैं। (Photo Source: Pexels)
घोड़ी मध्य एशिया के कई देशों में घोड़ी का दूध काफी लोकप्रिय है। मंगोलिया और कजाखस्तान जैसे देशों में इसे फर्मेंट करके ‘कुमिस’ नाम का ट्रेडिशनल ड्रिंक बनाया जाता है। यह ड्रिंक सदियों से खानाबदोश संस्कृति का हिस्सा रहा है। लोग इसके स्वाद को हल्का खट्टा और ताजगी भरा बताते हैं। (Photo Source: Pexels)
भेड़ भेड़ का दूध कई देशों में चीज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे बने चीज का स्वाद काफी अलग और गाढ़ा होता है। इसमें प्रोटीन और कैल्शियम की मात्रा भी अच्छी मानी जाती है। (Photo Source: Pexels)
ऊंट रेगिस्तानी इलाकों में ऊंट का दूध भी काफी लोकप्रिय है। मध्य पूर्व और राजस्थान जैसे क्षेत्रों में लोग इसे लंबे समय से पीते आ रहे हैं। ऊंट के दूध में आयरन, विटामिन C और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। कई लोग इसे सेहत के लिए फायदेमंद भी मानते हैं। (Photo Source: Pexels)