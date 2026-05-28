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जब भी दूध देने वाले जानवरों की बात होती है, तो सबसे पहले गाय, भैंस और बकरी का नाम दिमाग में आता है। कुछ लोग ऊंट के दूध के बारे में भी जानते हैं, लेकिन दुनिया में कई ऐसे अनोखे जानवर हैं जिनका दूध भी लोग सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इनमें से कुछ जानवर बर्फीले पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, तो कुछ बेहद ठंडे आर्कटिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कई जानवरों का दूध इतना दुर्लभ होता है कि उससे बने उत्पाद काफी महंगे माने जाते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ अनोखे जानवरों के बारे में जिनका दूध भी लोग पीते हैं। (Photo Source: Pexels)