बच्चों की बात सुनने की आदत बदल सकती है उनका भविष्य, जानिए घर का मौहौल कैसे उनकी सोच को बनाता है मजबूत
Parenting Tips: जब बच्चों को घर में ध्यान से सुना जाता है, उनकी भावनाओं और बातों को महत्व दिया जाता है, तो उनके भीतर एक मजबूत भावनात्मक आधार तैयार होता है। ऐसे बच्चे बड़े होकर कई मायनों में अलग और ज्यादा संतुलित इंसान बनते हैं। आइए जानते हैं कैसे।
हर घर में बच्चों की परवरिश होती है। उन्हें अच्छा खाना, कपड़े, पढ़ाई और सुरक्षा दी जाती है, लेकिन कई बार उनकी बातों को सच में सुना नहीं जाता। अक्सर बच्चों को यह कहकर चुप करा दिया जाता है कि ‘तुम अभी छोटे हो’, ‘ज्यादा मत सोचो’ या ‘इतनी छोटी बात पर रोने की क्या जरूरत है।’ धीरे-धीरे यह व्यवहार उनके आत्मविश्वास और सोच पर असर डालने लगता है। (Photo Source: Pexels)
वहीं, जिन बच्चों को घर में ध्यान से सुना जाता है, उनके अंदर एक अलग तरह की भावनात्मक मजबूती विकसित होती है। उन्हें महसूस होता है कि उनकी भावनाएं और विचार मायने रखते हैं। यही एहसास आगे चलकर उनके व्यक्तित्व को बेहतर बनाता है। आइए जानते हैं ऐसे 7 बदलावों के बारे में जो अक्सर उन बच्चों में देखने को मिलते हैं जिन्हें घर में सुना जाता है। (Photo Source: Pexels)
खुद पर ज्यादा भरोसा करते हैं जब माता-पिता बच्चों की बातों को गंभीरता से सुनते हैं, तो बच्चे अपने विचारों और फैसलों पर भरोसा करना सीखते हैं। वे हर छोटी बात के लिए दूसरों की मंजूरी पर निर्भर नहीं रहते। आगे चलकर ऐसे बच्चे अपनी बात आत्मविश्वास से रखते हैं और गलत चीजों के खिलाफ आवाज उठाने से भी नहीं डरते। (Photo Source: Pexels)
अपनी भावनाएं साफ तरीके से व्यक्त करते हैं जिन बच्चों को बोलने और अपनी बात पूरी करने का मौका मिलता है, वे अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से व्यक्त करना सीखते हैं। वे गुस्सा या दुख अंदर दबाकर रखने के बजाय खुलकर कह पाते हैं कि उन्हें क्या परेशान कर रहा है। इससे रिश्तों में भी स्पष्टता और समझ बनी रहती है। (Photo Source: Pexels)
भावनाओं को बेहतर तरीके से संभालते हैं हर बच्चे को परफेक्ट माता-पिता की जरूरत नहीं होती, बल्कि ऐसे माता-पिता की जरूरत होती है जो भावनात्मक रूप से उपलब्ध हों। जब बच्चों को बिना शर्मिंदा किए उदास, गुस्सा या डरा हुआ महसूस करने दिया जाता है, तो वे समझते हैं कि भावनाएं सामान्य हैं और समय के साथ गुजर जाती हैं। यही समझ उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। (Photo Source: Pexels)
दूसरों की स्वीकृति पर कम निर्भर रहते हैं जिन बच्चों की भावनाओं का सम्मान घर में होता है, वे बड़े होकर हर समय दूसरों से तारीफ या मंजूरी पाने की कोशिश नहीं करते। उन्हें पहले से पता होता है कि उनकी अहमियत है। इसलिए वे आलोचना या अस्वीकृति से जल्दी नहीं टूटते और खुद को बेहतर तरीके से स्वीकार कर पाते हैं। (Photo Source: Pexels)
रिश्ते ज्यादा स्वस्थ बनाते हैं घर में सम्मान और सुनने का माहौल बच्चों को अच्छे रिश्तों की समझ देता है। ऐसे बच्चे आगे चलकर दोस्ती, शादी या कामकाजी रिश्तों में बेहतर संवाद बना पाते हैं। वे यह पहचानने लगते हैं कि कौन व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार कर रहा है और कौन उन्हें नजरअंदाज कर रहा है। साथ ही, वे खुद भी दूसरों की बात ध्यान से सुनने वाले बनते हैं। (Photo Source: Pexels)
अपनी सीमाएं तय करना सीखते हैं जब बच्चों को यह एहसास कराया जाता है कि उनकी असहजता मायने रखती है, तो वे आगे चलकर अपनी सीमाएं तय करना सीखते हैं। वे जरूरत पड़ने पर ‘ना’ कह पाते हैं, अपने समय और मानसिक शांति की रक्षा करते हैं और गलत परिस्थितियों से दूर रहने का साहस रखते हैं। (Photo Source: Pexels)