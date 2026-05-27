1 /9

हर घर में बच्चों की परवरिश होती है। उन्हें अच्छा खाना, कपड़े, पढ़ाई और सुरक्षा दी जाती है, लेकिन कई बार उनकी बातों को सच में सुना नहीं जाता। अक्सर बच्चों को यह कहकर चुप करा दिया जाता है कि ‘तुम अभी छोटे हो’, ‘ज्यादा मत सोचो’ या ‘इतनी छोटी बात पर रोने की क्या जरूरत है।’ धीरे-धीरे यह व्यवहार उनके आत्मविश्वास और सोच पर असर डालने लगता है। (Photo Source: Pexels)