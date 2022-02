रिश्तों की राजनीति: यूपी में बाप के सामने बेटा-बेटी तो बहन और सौतन के बीच भी दिखेगी टक्कर

Relatives will be in front of the electoral battle in UP elections : यूपी चुनाव इस बार बेहद अलग और दिलचस्प नजर आ रहा है। कई नेता पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी का दामन थाम चुके हैं। दल बदल की राजनीति तो नई नहीं, लेकिन इस बार चुनावी रण में अपनों के सामने ही अपने खड़े हो रहे हैं।