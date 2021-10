शाहरुख से लेकर सलमान खान तक पर फूटा था फैंस का गुस्सा, वजह बनी थी फेवरेट स्टार की मौत

The anger of the fans had erupted on these celebs Because of death of ‘favourite star’: टेलीवुड या बॉलीवुड में कई बार सेलिब्रिटीज तब फैंस के निशाने पर आ जाते हैं, जब उनके फेवरेट स्टार की मौत हो जाती है। यहां आपको ऐसे ही 6 सेलब्रिटीज के बारे में बातने जा रहे हैं जो फैंस के गुस्से का शिकार हो चुके हैं।