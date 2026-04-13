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आजकल फ्रिज हमारे किचन का सबसे जरूरी हिस्सा बन चुका है। हम लगभग हर खाने की चीज को सुरक्षित रखने के लिए फ्रिज में रख देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सभी खाद्य पदार्थ फ्रिज में रखने के लिए उपयुक्त नहीं होते? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ठंडे तापमान में अपना स्वाद, टेक्सचर और पोषण खो देती हैं, जबकि कुछ में बैक्टीरिया का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए सही स्टोरेज भी उतना ही जरूरी है जितना सही भोजन। (Photo Source: Pexels)