फ्रिज में रखने से खराब हो जाते हैं ये खाद्य पदार्थ, जानें किन चीजों को रखें बाहर
Food Storage Mistakes: हर खाद्य पदार्थ को फ्रिज में रखना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें बाहर रखने से ज्यादा सुरक्षित और स्वादिष्ट रहती हैं। चलिए जानते हैं ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में जो फ्रिज में रखने पर खराब हो जाते हैं।
आजकल फ्रिज हमारे किचन का सबसे जरूरी हिस्सा बन चुका है। हम लगभग हर खाने की चीज को सुरक्षित रखने के लिए फ्रिज में रख देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सभी खाद्य पदार्थ फ्रिज में रखने के लिए उपयुक्त नहीं होते? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ठंडे तापमान में अपना स्वाद, टेक्सचर और पोषण खो देती हैं, जबकि कुछ में बैक्टीरिया का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए सही स्टोरेज भी उतना ही जरूरी है जितना सही भोजन। (Photo Source: Pexels)
चावल पके हुए चावल को अगर सही तरीके से ठंडा करके फ्रिज में नहीं रखा जाए, तो इसमें बकिल्लुस सेरेउस नाम का बैक्टीरिया पनप सकता है। यह बैक्टीरिया फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकता है। इसलिए चावल को जल्दी ठंडा करके एयरटाइट कंटेनर में रखें और 24 घंटे के भीतर उपयोग करें। (Photo Source: Pexels)
लहसुन छिला हुआ लहसुन अगर नमी के साथ फ्रिज में रखा जाए, तो उसमें फफूंदी जल्दी लग सकती है। बेहतर है कि लहसुन को सूखी और ठंडी जगह पर रखें और जरूरत पड़ने पर ही छीलें। (Photo Source: Pexels)
आलू फ्रिज का ठंडा तापमान आलू के स्टार्च को शुगर में बदल देता है। इससे जब आलू को ज्यादा तापमान पर पकाया जाता है, तो एक्रिलामाइड नाम का हानिकारक केमिकल बन सकता है। आलू को ठंडी, अंधेरी और सूखी जगह पर रखना ज्यादा सुरक्षित है। (Photo Source: Pexels)
प्याज कटे हुए प्याज फ्रिज में नमी और अन्य खाद्य पदार्थों की गंध को जल्दी सोख लेते हैं। इससे उनका स्वाद और टेक्सचर खराब हो जाता है। यदि रखना जरूरी हो, तो उन्हें एयरटाइट कंटेनर में रखें। (Photo Source: Pexels)
टमाटर फ्रिज में रखने से टमाटर का स्वाद फीका हो जाता है और उसका टेक्सचर भी खराब हो जाता है। टमाटर को कमरे के तापमान पर रखना बेहतर होता है ताकि उनका प्राकृतिक स्वाद बना रहे। (Photo Source: Pexels)
केला फ्रिज की ठंडी हवा केले के छिलके को जल्दी काला कर देती है और उसके पकने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। इससे स्वाद और बनावट दोनों खराब हो सकते हैं। केले को हमेशा बाहर ही रखें। (Photo Source: Pexels)
ब्रेड ब्रेड को फ्रिज में रखने से वह जल्दी बासी हो जाती है। ऐसा स्टार्च रेट्रोग्रेशन के कारण होता है, जो ठंडे तापमान में तेजी से होता है। ब्रेड को या तो कमरे के तापमान पर रखें या लंबे समय के लिए फ्रीजर में स्टोर करें। (Photo Source: Pexels)