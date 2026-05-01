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धरती पर मौजूद सभी ज्वालामुखी खतरा नहीं होते। कुछ ज्वालामुखी ऐसे भी हैं जो पूरी तरह से निष्क्रिय (एक्सटिंक्ट) हो चुके हैं, यानी अब उनके दोबारा फटने की संभावना लगभग नहीं है। ये प्राचीन ज्वालामुखी आज अद्भुत प्राकृतिक स्थलों में बदल चुके हैं और हमें पृथ्वी के ज्वालामुखीय इतिहास की झलक दिखाते हैं। आइए जानते हैं दुनिया के कुछ सबसे प्रतिष्ठित निष्क्रिय ज्वालामुखियों के बारे में-

(Photo Source: Pexels)