दुनिया के सबसे आइकॉनिक निष्क्रिय ज्वालामुखी, जो अब बन चुके हैं एडवेंचर और सुकून का परफेक्ट मेल, खींचते हैं पर्यटकों का ध्यान
World’s Most Fascinating Extinct Volcanoes: निष्क्रिय ज्वालामुखी अब खतरा नहीं, बल्कि प्रकृति की अद्भुत विरासत बन चुके हैं। ये स्थल न केवल भूगर्भीय इतिहास को समझने में मदद करते हैं, बल्कि आज के समय में पर्यटन, ट्रेकिंग और फोटोग्राफी के लिए भी बेहद लोकप्रिय हैं।
धरती पर मौजूद सभी ज्वालामुखी खतरा नहीं होते। कुछ ज्वालामुखी ऐसे भी हैं जो पूरी तरह से निष्क्रिय (एक्सटिंक्ट) हो चुके हैं, यानी अब उनके दोबारा फटने की संभावना लगभग नहीं है। ये प्राचीन ज्वालामुखी आज अद्भुत प्राकृतिक स्थलों में बदल चुके हैं और हमें पृथ्वी के ज्वालामुखीय इतिहास की झलक दिखाते हैं। आइए जानते हैं दुनिया के कुछ सबसे प्रतिष्ठित निष्क्रिय ज्वालामुखियों के बारे में-
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Arthur’s Seat स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग के बीचों-बीच स्थित यह ज्वालामुखी लगभग 35 करोड़ साल पहले बना था। आज यह एक लोकप्रिय हाइकिंग स्पॉट है, जहां से शहर का शानदार नजारा देखने को मिलता है। शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता इसे खास बनाते हैं। (Photo Source: Pexels)
Bennett Lake Volcanic Complex कनाडा का यह कम चर्चित ज्वालामुखीय क्षेत्र अपने ऊबड़-खाबड़ भू-आकृति के लिए जाना जाता है। समय के साथ हुए क्षरण (इरोजन) ने इसकी बनावट को मुलायम बना दिया है, जिससे यह क्षेत्र आज एक खूबसूरत प्राकृतिक परिदृश्य में बदल गया है। (Photo Source: Unsplash)
Kohala Volcano हवाई के प्रमुख ज्वालामुखियों में सबसे पुराना कोहाला ज्वालामुखी लगभग 60,000 साल पहले आखिरी बार सक्रिय हुआ था। आज इसकी ढलानों पर हरी-भरी वनस्पति और गहरी घाटियां देखने को मिलती हैं, जो इसे बेहद आकर्षक बनाती हैं। (Photo Source: Pexels)
Mount Elgon अफ्रीका का यह प्राचीन ज्वालामुखी दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखीय आधार (वोल्केनिक बेस) में से एक है। इसकी ढलानों पर घने जंगल, गुफाएं और समृद्ध वन्यजीव पाए जाते हैं, जो इसे जैव विविधता का खजाना बनाते हैं। (Photo Source: Pexels)
Mount Thielsen ‘कैस्केड्स का लाइटनिंग रॉड’ कहलाने वाला यह ज्वालामुखी अपनी नुकीली चोटी के लिए प्रसिद्ध है। लाखों वर्षों के क्षरण ने इसे एक अनोखा और बेहद आकर्षक रूप दिया है, जो एडवेंचर प्रेमियों को खूब लुभाता है। (Photo Source: Pexels)