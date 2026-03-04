2 /10

बेसन और दही का उबटन

होली के रंग उतारने के लिए बेसन का उबटन बेहद कारगर माना जाता है। एक कटोरी में 2 चम्मच बेसन लें। उसमें 1 चम्मच दही मिलाएं। चुटकीभर हल्दी और कुछ बूंदें नींबू का रस डालें। सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाकर पेस्ट बना लें। इस उबटन को चेहरे और शरीर पर लगाकर 10-15 मिनट तक सूखने दें। फिर हल्के हाथों से रगड़ते हुए धो लें। यह त्वचा पर जमे रंग को ढीला कर निकालने में मदद करता है और स्किन को नेचुरल ग्लो भी देता है। (Photo Source: Freepik)