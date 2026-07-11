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अगर आप ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां हर तरफ हरियाली, ठंडी हवाएं, बादलों से घिरी पहाड़ियां और झरनों की मधुर आवाज आपका स्वागत करे, तो केरल का ‘मुन्नार’ आपके लिए बेहतरीन विकल्प है। पश्चिमी घाट की गोद में बसा यह खूबसूरत हिल स्टेशन अपनी प्राकृतिक सुंदरता, चाय के विशाल बागानों और सालभर सुहावने मौसम के कारण ‘साउथ इंडिया का कश्मीर’ कहलाता है। यहां सुकून की तलाश करने वाले पर्यटकों से लेकर एडवेंचर पसंद लोगों तक, सभी के लिए कुछ न कुछ खास है। (Photo Source: Pexels)