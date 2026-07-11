‘दक्षिण भारत का कश्मीर’ कहलाता है ये खूबसूरत हिल स्टेशन, हरियाली और झरने बना देंगे ट्रिप यादगार
Travel Guide: चाय के हरे-भरे बागान, धुंध से ढकी पहाड़ियां, मनमोहक झरने और सालभर रहने वाला सुहावना मौसम, प्रकृति प्रेमियों और सुकून भरी छुट्टियां बिताने वाले पर्यटकों के लिए यह एक बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट हैं।
अगर आप ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां हर तरफ हरियाली, ठंडी हवाएं, बादलों से घिरी पहाड़ियां और झरनों की मधुर आवाज आपका स्वागत करे, तो केरल का ‘मुन्नार’ आपके लिए बेहतरीन विकल्प है। पश्चिमी घाट की गोद में बसा यह खूबसूरत हिल स्टेशन अपनी प्राकृतिक सुंदरता, चाय के विशाल बागानों और सालभर सुहावने मौसम के कारण ‘साउथ इंडिया का कश्मीर’ कहलाता है। यहां सुकून की तलाश करने वाले पर्यटकों से लेकर एडवेंचर पसंद लोगों तक, सभी के लिए कुछ न कुछ खास है। (Photo Source: Pexels)
चाय के बागानों की हरियाली मोह लेती है मन मुन्नार की सबसे बड़ी पहचान यहां फैले विशाल चाय के बागान हैं। दूर-दूर तक फैली हरी-भरी चाय की खेती यहां के नजारों को बेहद आकर्षक बना देती है। पर्यटक चाय के बागानों में घूमने के साथ-साथ स्थानीय टी म्यूजियम और फैक्ट्रियों में जाकर चाय बनाने की पूरी प्रक्रिया भी देख सकते हैं। ताजी चाय की खुशबू और शांत वातावरण इस अनुभव को और भी यादगार बना देते हैं। (Photo Source: Pexels)
सालभर रहता है सुहावना मौसम दक्षिण भारत के कई हिस्सों की तुलना में मुन्नार का मौसम काफी ठंडा और सुखद रहता है। गर्मियों में भी यहां का तापमान आरामदायक रहता है, इसलिए यह भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए पसंदीदा पर्यटन स्थलों में शामिल है। मानसून के दौरान यहां की हरियाली और भी निखर जाती है, जिससे इसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। (Photo Source: Pexels)
धुंध से ढकी पहाड़ियां और मनमोहक नजारे मुन्नार की पहाड़ियां अक्सर बादलों और धुंध से ढकी रहती हैं, जो इसे किसी स्वर्ग जैसी खूबसूरती प्रदान करती हैं। यहां के सनराइज प्वाइंट, घुमावदार पहाड़ी रास्ते और प्राकृतिक दृश्य फोटोग्राफी के शौकीनों और प्रकृति प्रेमियों को खूब आकर्षित करते हैं। (Photo Source: Pexels)
एराविकुलम नेशनल पार्क में देखें दुर्लभ नीलगिरि तहर मुन्नार का एराविकुलम नेशनल पार्क वन्यजीव प्रेमियों के लिए खास आकर्षण है। यह पार्क विलुप्तप्राय नीलगिरि तहर का प्राकृतिक आवास माना जाता है। यहां ट्रैकिंग का भी आनंद लिया जा सकता है। ऊंची पहाड़ियों से दिखाई देने वाले मनोरम दृश्य इस सफर को यादगार बना देते हैं। (Photo Source: Pexels)
खूबसूरत झरनों की अद्भुत दुनिया मुन्नार के आसपास कई शानदार झरने मौजूद हैं, जिनमें अट्टुकाड फॉल्स, लक्कम फॉल्स और चीयाप्पारा फॉल्स प्रमुख हैं। मानसून के मौसम में इन झरनों का सौंदर्य अपने चरम पर होता है। बहते पानी की आवाज और आसपास की हरियाली पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। (Photo Source: Pexels)
इको प्वाइंट और मट्टुपेट्टी डैम का अलग ही आकर्षण मुन्नार घूमने आए पर्यटकों के बीच इको प्वाइंट काफी लोकप्रिय है। यहां अपनी आवाज की गूंज सुनना बच्चों और बड़ों, दोनों के लिए रोमांचक अनुभव होता है। वहीं मट्टुपेट्टी डैम में बोटिंग का आनंद लिया जा सकता है। चारों ओर फैले जंगल और पहाड़ इस जगह को बेहद शांत और खूबसूरत बनाते हैं। (Photo Source: Pexels)
12 साल में एक बार खिलता है नीलकुरिंजी का दुर्लभ फूल मुन्नार की सबसे अनोखी प्राकृतिक घटनाओं में से एक है नीलकुरिंजी फूलों का खिलना। यह दुर्लभ फूल हर 12 साल में एक बार खिलता है और पूरी पहाड़ियों को नीले रंग से ढक देता है। इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंचते हैं। (Photo Source: Pexels)
एडवेंचर और सुकून का बेहतरीन संगम मुन्नार सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि ट्रैकिंग, कैंपिंग, बर्ड वॉचिंग और जीप सफारी जैसी रोमांचक गतिविधियों के लिए भी मशहूर है। वहीं अगर आप सिर्फ प्रकृति की गोद में बैठकर एक कप ताजी चाय का आनंद लेना चाहते हैं, तो यह जगह आपको पूरी तरह सुकून का एहसास कराएगी। (Photo Source: Pexels)
क्यों बनाएं मुन्नार घूमने का प्लान? मुन्नार सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं, बल्कि प्रकृति के बेहद करीब ले जाने वाला अनुभव है। चाय के बागान, ठंडी हवाएं, झरने, वन्यजीव, खूबसूरत पहाड़ियां और शांत वातावरण इसे दक्षिण भारत के सबसे खास पर्यटन स्थलों में शामिल करते हैं। अगर आप ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां सुकून, रोमांच और प्राकृतिक सौंदर्य एक साथ मिले, तो मुन्नार आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होना चाहिए। (Photo Source: Pexels) (यह भी पढ़ें: दुनिया के इन 10 शहरों में रहना पड़ सकता है सबसे महंगा, 2026 की सबसे महंगी सिटीज की लिस्ट आई सामने)