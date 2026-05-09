3 /9

‘डू नथिंग’ किट दें

अक्सर मां हमेशा दूसरों की जरूरतों का ध्यान रखती हैं और खुद के लिए समय नहीं निकाल पातीं। ऐसे में आप उन्हें एक ‘डू नथिंग’ किट गिफ्ट कर सकते हैं। इसमें नॉइज-कैंसिलिंग हेडफोन्स, उनकी पसंद की किताब, हर्बल टी और एक प्यारा-सा नोट शामिल करें, जिसमें लिखा हो कि आज का दिन सिर्फ उनके आराम के लिए है। यह गिफ्ट उन्हें सच में रिलैक्स महसूस कराएगा। (Photo Source: Pexels)