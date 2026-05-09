मदर्स डे 2026 पर मां को दें ये यूनिक और दिल छू लेने वाले गिफ्ट्स, ट्राई करें ये क्रिएटिव आइडियाज
Mother’s Day 2026: मदर्स डे पर सबसे जरूरी बात यह नहीं कि गिफ्ट कितना महंगा है, बल्कि यह है कि उसमें कितनी सोच और प्यार शामिल है। इस बार अपनी मां को ऐसा तोहफा दें, जो उन्हें सच में यह महसूस कराए कि उनकी खुशी और पहचान सबसे खास है।
मदर्स डे सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि मां के प्यार, मेहनत और उनके साथ बिताए हर छोटे-बड़े पल को सेलिब्रेट करने का मौका है। हर साल लोग फूल, मिठाई या साड़ी जैसे गिफ्ट देते हैं, लेकिन इस बार क्यों न कुछ ऐसा दिया जाए जो सच में उनकी पर्सनैलिटी और पसंद को दर्शाए। (Photo Source: Pexels)
आज की मां सिर्फ घर की जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं हैं, उनकी अपनी पसंद, शौक और सपने भी हैं। ऐसे में गिफ्ट भी वही होना चाहिए जो उन्हें स्पेशल महसूस कराए। यहां कुछ यूनिक और नॉन-क्लिशे गिफ्ट आइडियाज दिए गए हैं, जो इस मदर्स डे को और भी यादगार बना सकते हैं। (Photo Source: Pexels)
‘डू नथिंग’ किट दें अक्सर मां हमेशा दूसरों की जरूरतों का ध्यान रखती हैं और खुद के लिए समय नहीं निकाल पातीं। ऐसे में आप उन्हें एक ‘डू नथिंग’ किट गिफ्ट कर सकते हैं। इसमें नॉइज-कैंसिलिंग हेडफोन्स, उनकी पसंद की किताब, हर्बल टी और एक प्यारा-सा नोट शामिल करें, जिसमें लिखा हो कि आज का दिन सिर्फ उनके आराम के लिए है। यह गिफ्ट उन्हें सच में रिलैक्स महसूस कराएगा। (Photo Source: Pexels)
कोई नई स्किल सीखने का मौका अगर आपकी मां को कुछ नया सीखने का शौक है, तो उन्हें किसी क्लास या वर्कशॉप का पास गिफ्ट करें। जैसे पॉटरी, फोटोग्राफी, पेंटिंग, लैंग्वेज क्लास या मिक्सोलॉजी। यह सिर्फ एक गिफ्ट नहीं होगा, बल्कि उनके नए अनुभवों और रुचियों को बढ़ावा देने का तरीका होगा। (Photo Source: Pexels)
डिजिटल डिटॉक्स डे प्लान करें आजकल हर कोई मोबाइल और सोशल मीडिया में व्यस्त रहता है। ऐसे में मां के लिए एक पूरा ‘डिजिटल डिटॉक्स डे’ प्लान करें। इस दिन कोई फोन कॉल, कोई घर का काम या डिजिटल डिस्ट्रैक्शन न हो। आप उनके साथ शांत जगह पर वॉक, पिकनिक या बस आराम भरा दिन बिताने की योजना बना सकते हैं। (Photo Source: Pexels)
उनकी पसंद का सब्सक्रिप्शन गिफ्ट करें साधारण गिफ्ट हैम्पर की बजाय ऐसा सब्सक्रिप्शन चुनें जो उनकी पसंद से जुड़ा हो। अगर उन्हें किताबें पढ़ना पसंद है तो बुक सब्सक्रिप्शन, कॉफी पसंद है तो स्पेशलिटी कॉफी बॉक्स, या फिर आर्ट और डिजाइन में रुचि है तो मासिक आर्ट प्रिंट्स सब्सक्रिप्शन एक शानदार विकल्प हो सकता है। (Photo Source: Pexels)
लिविंग गार्डन गिफ्ट अगर आपकी मां को पौधों से प्यार है, तो उनके लिए एक छोटा-सा हर्ब या बालकनी गार्डन तैयार करें। इसमें तुलसी, पुदीना, मिर्च या छोटे सजावटी पौधे शामिल किए जा सकते हैं। यह सिर्फ गार्डनिंग नहीं, बल्कि उन्हें एक शांत और क्रिएटिव ग्रीन स्पेस देने जैसा होगा, जहां वे अपना समय सुकून से बिता सकें। (Photo Source: Pexels)
पर्सनल मेमोरी गिफ्ट बनवाएं कभी-कभी सबसे खास गिफ्ट वही होता है जिसमें भावनाएं जुड़ी हों। आप उनकी जिंदगी पर आधारित एक छोटी कहानी लिखवा सकते हैं, कस्टम इलस्ट्रेशन बनवा सकते हैं या परिवार और दोस्तों के मैसेज रिकॉर्ड करके एक वीडियो मेमोरी आर्काइव तैयार कर सकते हैं। यह गिफ्ट उन्हें हमेशा याद रहेगा। (Photo Source: Pexels)