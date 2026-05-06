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मदर्स डे सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि मां के साथ बिताए गए खास पलों का जश्न है। इस दिन को खास बनाने के लिए महंगे गिफ्ट या लंबी छुट्टियों की जरूरत नहीं होती। अगर आप कम बजट में मां के साथ कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं, तो भारत में कई ऐसी जगहें हैं जहां आप ₹5000-₹10000 के अंदर एक शानदार और यादगार ट्रिप कर सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसी 7 बजट-फ्रेंडली डेस्टिनेशन्स के बारे में-

(Photo Source: Pexels)