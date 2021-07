1 / 7

Actresses did not become mothers: बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस ऐसी हैं, जिन्हें अपने बच्चे न होने का बहुत अफसोस रहा है। इन एक्ट्रेसेस को मां बनने की प्रबल इच्छा थी, लेकिन किसी न किसी कारण ये बच्चे को जन्म नहीं दे सकीं। सभी एक्ट्रेसेस ने शादी की और शादी के बाद बच्चे न होने के कई कारण इनके समाने खड़े हो गए थे। खास बात ये है कि एक एक्ट्रेस को तो पांच बच्चों की चाह थी, लेकिन एक बच्चे की मां भी वह नहीं बन सकीं। तो चलिए जानें कि, किन एक्ट्रेसेस को मां बनने का सुख नहीं मिल सका था।