Actresses married Hindu and changed name before debuting in Bollywood: बॉलीवुड में कई मुस्लिम एक्ट्रेसेस ऐसी रही हैं, जिन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू करने से पहले ही अपना नाम बदल लिया था। इन एक्ट्रेसेस ने हिंदू नाम रखा था और बाद में आगे चलकर इन्होंने हिंदू से ही शादी भी की। यहां एक सेलेब्स ऐसी रही हैं, जिन्होंने शादी के बाद अपना नाम बदल लिया था। तो चलिए बताएं कौन हैं ये सेलेब्स।