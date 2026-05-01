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महाराष्ट्र दिवस 2026 के अवसर पर राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ-साथ इसकी अनोखी पाक परंपरा को जानना भी बेहद खास है। महाराष्ट्र का खाना स्वाद, मसालों और रीजनल डायवर्सिटी का शानदार मेल है, जहां एक तरफ मीठे व्यंजन हैं तो दूसरी ओर तीखे और चटपटे स्ट्रीट फूड का दबदबा है। यहां हम आपको महाराष्ट्र के 10 ऐसे पारंपरिक व्यंजन बता रहे हैं, जिन्हें हर खाने के शौकीन को एक बार जरूर चखना चाहिए-