Maharashtra Day 2026: महाराष्ट्र के 10 फेमस डिशेज जो बढ़ा देंगे आपका स्वाद का अनुभव, अगर जा रहे हैं घूमने तो जरूर करें ट्राई
Discover Maharashtra’s Flavours: महाराष्ट्र का भोजन उसकी संस्कृति, परंपरा और रीजनल डायवर्सिटी का प्रतीक है। महाराष्ट्र डे 2026 पर इन पारंपरिक व्यंजनों को आजमाकर आप न केवल स्वाद का आनंद ले सकते हैं, बल्कि राज्य की समृद्ध विरासत को भी करीब से महसूस कर सकते हैं।
महाराष्ट्र दिवस 2026 के अवसर पर राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ-साथ इसकी अनोखी पाक परंपरा को जानना भी बेहद खास है। महाराष्ट्र का खाना स्वाद, मसालों और रीजनल डायवर्सिटी का शानदार मेल है, जहां एक तरफ मीठे व्यंजन हैं तो दूसरी ओर तीखे और चटपटे स्ट्रीट फूड का दबदबा है। यहां हम आपको महाराष्ट्र के 10 ऐसे पारंपरिक व्यंजन बता रहे हैं, जिन्हें हर खाने के शौकीन को एक बार जरूर चखना चाहिए-
भरली वांगी भरली वांगी छोटे बैंगन से बनने वाला एक ट्रेडिशनल व्यंजन है, जिसमें मूंगफली और नारियल का मसालेदार मिश्रण भरा जाता है। धीमी आंच पर पकने के बाद इसका स्वाद बेहद लाजवाब हो जाता है। यह भाकरी या चावल के साथ बेहतरीन लगता है। (Photo Source: Pexels)
बोंबिल फ्राई महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों का प्रसिद्ध व्यंजन बोंबिल फ्राई (बॉम्बे डक) है। इसे मसालों में मैरीनेट कर सूजी या रवा में लपेटकर फ्राई किया जाता है। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से नरम यह डिश सीफूड प्रेमियों के लिए खास है। (Photo Source: Pexels)
मिसल पाव मिसल पाव अपने तीखे और मसालेदार स्वाद के लिए जाना जाता है। इसमें अंकुरित दाल की करी के ऊपर फरसान, प्याज और हरा धनिया डाला जाता है। इसे पाव के साथ परोसा जाता है। कोल्हापुर की मिसल खासतौर पर बहुत तीखी होती है। (Photo Source: Pexels)
मोदक मोदक भगवान गणेश को प्रिय प्रसाद माना जाता है। यह चावल या गेहूं के आटे से बना मीठा पकवान है जिसमें नारियल और गुड़ की भरावन होती है। गणेश चतुर्थी के दौरान यह विशेष रूप से बनाया जाता है। (Photo Source: Pexels)
पोहा पोहा महाराष्ट्र का सबसे लोकप्रिय नाश्ता है। इसे चपटी चावल से बनाया जाता है और इसमें हल्दी, राई, करी पत्ता और मूंगफली डाली जाती है। ऊपर से नींबू और हरा धनिया डालकर इसका स्वाद और बढ़ा दिया जाता है। (Photo Source: Pexels)
पुरण पोली पुरण पोली महाराष्ट्र का एक पारंपरिक और लोकप्रिय मीठा व्यंजन है, जिसे खासतौर पर त्योहारों में बनाया जाता है। इसमें गेहूं की नरम रोटी के अंदर गुड़ और चने की दाल की मीठी भरावन होती है। इलायची और जायफल की खुशबू इसे और भी स्वादिष्ट बनाती है। इसे घी के साथ परोसा जाता है। (Photo Source: Pexels)
साबूदाना खिचड़ी व्रत के दौरान खाई जाने वाली साबूदाना खिचड़ी हल्की और एनर्जी से भरपूर होती है। इसमें साबूदाना, मूंगफली, हरी मिर्च और जीरा डाला जाता है। नींबू का रस इसे और ताजगी देता है। (Photo Source: Unsplash)
सोल कढ़ी सोल कढ़ी एक ठंडा और पाचक पेय है, जो कोकम और नारियल दूध से बनाया जाता है। इसका हल्का खट्टा स्वाद शरीर को ठंडक देता है और यह खासकर समुद्री भोजन के साथ परोसी जाती है। (Photo Source: Unsplash)
थालीपीठ थालीपीठ एक पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे कई तरह के आटे, मसालों और बीजों से बनाया जाता है। इसे तवे पर पकाया जाता है और मक्खन, दही या चटनी के साथ खाया जाता है। (Photo Source: Freepik)