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कई पौधों को प्राकृतिक रूप से सांपों को दूर रखने में सहायक माना जाता है। ये पौधे अपने तेज सुगंध, घने पत्तों या कांटेदार बनावट के कारण ऐसा वातावरण बनाते हैं, जो सांपों के लिए अनुकूल नहीं होता। हालांकि यह पूरी तरह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं है, लेकिन घर और बगीचे के आसपास इन्हें लगाने से सुरक्षा और सुंदरता दोनों बढ़ सकती हैं। (Photo Source: Pexels)