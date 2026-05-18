सांपों को घर से दूर रखने में मदद कर सकते हैं ये 10 पौधे, गार्डन भी खुशबू से भर जाएगा
Protective Garden Plants: ऐसा माना जाता है कि सांप तेज गंध और कांटेदार बनावट वाले बगीचों से दूर रहते हैं। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन आसपास का वातावरण ऐसा करने में सहायक माने जाते हैं। इन पौधों को लगाने से सांपों को दूर रखने में कुछ मदद मिल सकती है।
कई पौधों को प्राकृतिक रूप से सांपों को दूर रखने में सहायक माना जाता है। ये पौधे अपने तेज सुगंध, घने पत्तों या कांटेदार बनावट के कारण ऐसा वातावरण बनाते हैं, जो सांपों के लिए अनुकूल नहीं होता। हालांकि यह पूरी तरह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं है, लेकिन घर और बगीचे के आसपास इन्हें लगाने से सुरक्षा और सुंदरता दोनों बढ़ सकती हैं। (Photo Source: Pexels)
गेंदा (Marigold) गेंदा अपने तेज गंध और घने फूलों के कारण सांपों को दूर रखने वाला पौधा माना जाता है। इसे घर की बाउंड्री, गार्डन और प्रवेश द्वार के आसपास लगाया जाता है। इसकी देखभाल भी आसान होती है और यह बगीचे को सुंदर बनाता है। (Photo Source: Pexels)
तुलसी (Holy Basil) भारतीय घरों में तुलसी का धार्मिक महत्व तो है ही, साथ ही इसकी तेज सुगंध छोटे कीड़ों को दूर रखने में मदद करती है। जब कीड़े कम होंगे तो सांपों के आने की संभावना भी कम मानी जाती है। (Photo Source: Pexels)
लेमनग्रास (Lemongrass) लेमनग्रास की तेज नींबू जैसी खुशबू सांपों को परेशान कर सकती है। इसका घना और लंबा पौधा बगीचे में सांपों की आवाजाही कम करने में मददगार माना जाता है। साथ ही इसका उपयोग चाय, खाने और हर्बल उपायों में भी किया जाता है। (Photo Source: Pexels)
गुलाब का पौधा (Rose Plant) गुलाब के कांटेदार पौधे प्राकृतिक बैरियर की तरह काम करते हैं। घनी गुलाब की झाड़ियां सांपों की आवाजाही कम कर सकती हैं। साथ ही यह घर और गार्डन की खूबसूरती भी बढ़ाते हैं। (Photo Source: Pexels)
गेंदा और चमेली का मिश्रण (Marigold Jasmine Mix) गेंदा और चमेली को साथ लगाने से बगीचे में अलग-अलग खुशबुओं का मिश्रण बनता है, जिसे सांपों के लिए भ्रमित करने वाला माना जाता है। यह संयोजन बगीचे को खूबसूरत बनाने के साथ सुरक्षा का एहसास भी देता है। (Photo Source: Pexels)
वेस्ट इंडियन लेमनग्रास (West Indian Lemongrass) यह लेमनग्रास की एक खास किस्म है जिसकी खुशबू ज्यादा तेज और फैलाव अधिक होता है। इसे बाउंड्री और गार्डन के किनारों पर लगाने से सांपों को दूर रखने में मदद मिलने की बात कही जाती है। (Photo Source: Pexels)
स्नेक प्लांट (Snake Plant) नाम भले ही स्नेक प्लांट हो, लेकिन इसकी नुकीली और सख्त पत्तियां सांपों को दूर रखने में मददगार मानी जाती हैं। यह पौधा कम देखभाल में भी आसानी से बढ़ता है और घर के अंदर या बाहर दोनों जगह लगाया जा सकता है। (Photo Source: Pexels)
कैक्टस (Cactus) कैक्टस के तेज कांटे सांपों के लिए रास्ता मुश्किल बना सकते हैं। इसे दीवारों, खिड़कियों या बाउंड्री के पास लगाया जाता है ताकि सांप और अन्य जानवर अंदर न आ सकें। (Photo Source: Pexels)
लहसुन का पौधा (Garlic Plant) लहसुन की तीखी गंध सांपों और कई अन्य कीटों को दूर रखने में सहायक मानी जाती है। इसे घर की सीमा या गार्डन के किनारों पर लगाया जा सकता है। यह उपयोगी होने के साथ-साथ प्राकृतिक सुरक्षा भी देता है। (Photo Source: Pexels)